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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un aumento del 1,66% en octubre, por la fórmula de movilidad que toma como referencia el IPC de agosto publicado por el INDEC. La actualización fue formalizada mediante las resoluciones 283 y 284/2026.

A esa suba se suma un bono extraordinario de $ 70.000 para quienes cobran los haberes más bajos, establecido por el Decreto 1108/2026. El beneficio es no remunerativo, no tiene descuentos y se liquida por titular.

A continuación, cuándo y cuánto cobran en octubre los beneficiarios de la AUH, los jubilados y pensionados, y los titulares de Pensiones No Contributivas.

El cronograma de octubre se ordena según la terminación del DNI de cada beneficiario.
El cronograma de octubre se ordena según la terminación del DNI de cada beneficiario. Fuente: ShutterstockAndrzej Rostek

Jubilados y pensionados: cuándo cobran en octubre

Quienes perciben el haber mínimo cobran siguiendo esta tabla:

  • DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.
  • DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.
  • DNI terminado en 2: martes 13 de octubre (después del feriado del lunes 12).
  • DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.
  • DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.
  • DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.
  • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.
  • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.
  • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.
  • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.
Atención.Habilitado por ANSES: se publicó el nuevo calendario de pagos y todos los jubilados con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9 cobrarán a partir de esta fecha

Quienes superan el haber mínimo cobran en una segunda tanda:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

El haber mínimo garantizado quedó en $ 435.748,51 y, con el bono de $ 70.000, el total asciende a $ 505.748,51. Para quienes superan ese piso, el refuerzo se reduce de forma proporcional hasta alcanzar, como máximo, ese mismo monto combinado. El haber máximo llegó a $2.932.174,85, que no recibe el bono adicional.

Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo cobran en octubre

Las PNC se pagan según este cronograma:

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

Las pensiones no contributivas por invalidez y por vejez equivalen al 70% de la jubilación mínima: en octubre, el haber es de $ 305.023,96 y llega a $ 375.023,96 con el bono completo, siempre que el titular cumpla las condiciones del decreto. La Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más tiene un haber de $ 435.748,51, que con el bono alcanza los $ 505.748,51. El beneficio también comprende a titulares de pensiones graciables a cargo de ANSES.

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AUH: cuándo cobran en octubre

La AUH, la Tarjeta Alimentar y el SUAF se pagan siguiendo este cronograma:

  • DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.
  • DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.
  • DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.
  • DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.
  • DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.
  • DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.
  • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.
  • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.
  • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.
  • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

El monto general de la AUH queda en $ 156.588 por hijo. ANSES paga mensualmente el 80% de esa suma, es decir $ 125.270,40, mientras que el 20% restante ($ 31.317,60) queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

El calendario de pagos correspondiente al mes de octubre.
El calendario de pagos correspondiente al mes de octubre.

La AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $ 509.863, y en la zona diferencial, integrada por La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, el monto general sube a $ 203.565.

Qué otras asignaciones se actualizan en octubre

La Asignación por Embarazo tiene el mismo valor general que la AUH, $ 156.588, y se paga según el mismo cronograma por DNI que esta última. La Asignación Familiar por Hijo queda en $ 78.304 para el primer rango de ingresos. La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $ 199.335,05, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llega a $ 348.598,81, que con el bono asciende a $ 418.598,81.

Seguridad social.ANSES cambia las jubilaciones y pensiones a partir del 8 de octubre: todos los beneficiarios con la mínima cobrarán de esta manera

El pago de Prenatal se hace de a dos terminaciones por día, desde el jueves 8 hasta el jueves 15 de octubre, mientras que la Prestación por Desempleo se abona entre el viernes 23 y el jueves 29 de octubre, también de a dos terminaciones.