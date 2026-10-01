La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un aumento del 1,66% en octubre, por la fórmula de movilidad que toma como referencia el IPC de agosto publicado por el INDEC. La actualización fue formalizada mediante las resoluciones 283 y 284/2026.

A esa suba se suma un bono extraordinario de $ 70.000 para quienes cobran los haberes más bajos, establecido por el Decreto 1108/2026. El beneficio es no remunerativo, no tiene descuentos y se liquida por titular.

A continuación, cuándo y cuánto cobran en octubre los beneficiarios de la AUH, los jubilados y pensionados, y los titulares de Pensiones No Contributivas.

El cronograma de octubre se ordena según la terminación del DNI de cada beneficiario. Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Jubilados y pensionados: cuándo cobran en octubre

Quienes perciben el haber mínimo cobran siguiendo esta tabla:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre (después del feriado del lunes 12) .

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Quienes superan el haber mínimo cobran en una segunda tanda:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

El haber mínimo garantizado quedó en $ 435.748,51 y, con el bono de $ 70.000, el total asciende a $ 505.748,51. Para quienes superan ese piso, el refuerzo se reduce de forma proporcional hasta alcanzar, como máximo, ese mismo monto combinado. El haber máximo llegó a $2.932.174,85, que no recibe el bono adicional.

Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo cobran en octubre

Las PNC se pagan según este cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

Las pensiones no contributivas por invalidez y por vejez equivalen al 70% de la jubilación mínima: en octubre, el haber es de $ 305.023,96 y llega a $ 375.023,96 con el bono completo, siempre que el titular cumpla las condiciones del decreto. La Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más tiene un haber de $ 435.748,51, que con el bono alcanza los $ 505.748,51. El beneficio también comprende a titulares de pensiones graciables a cargo de ANSES.

AUH: cuándo cobran en octubre

La AUH, la Tarjeta Alimentar y el SUAF se pagan siguiendo este cronograma:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

El monto general de la AUH queda en $ 156.588 por hijo. ANSES paga mensualmente el 80% de esa suma, es decir $ 125.270,40, mientras que el 20% restante ($ 31.317,60) queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

El calendario de pagos correspondiente al mes de octubre.

La AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $ 509.863, y en la zona diferencial, integrada por La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, el monto general sube a $ 203.565.

Qué otras asignaciones se actualizan en octubre

La Asignación por Embarazo tiene el mismo valor general que la AUH, $ 156.588, y se paga según el mismo cronograma por DNI que esta última. La Asignación Familiar por Hijo queda en $ 78.304 para el primer rango de ingresos. La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $ 199.335,05, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llega a $ 348.598,81, que con el bono asciende a $ 418.598,81.

El pago de Prenatal se hace de a dos terminaciones por día, desde el jueves 8 hasta el jueves 15 de octubre, mientras que la Prestación por Desempleo se abona entre el viernes 23 y el jueves 29 de octubre, también de a dos terminaciones.