La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,66% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares a partir de octubre de 2026, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente.

La actualización fue establecida mediante la Resolución 283/2026, publicada en el Boletín Oficial el 23 de septiembre.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una de las prestaciones sociales que tendrá un incremento en octubre. En este marco, el organismo estableció un valor general de $ 156.588 por hijo y de $ 509.863 para la AUH con discapacidad.

ANSES confirmó el aumento de octubre: cuánto cobra la AUH por hijo con discapacidad

El organismo previsional confirmó el incremento que regirá para las asignaciones familiares a partir de octubre. En este marco, se aumentará el monto correspondiente a la Asignación Universal por Hijo con discapacidad.

En el corriente mes, el valor general establecido por ANSES es de $ 509.863 por hijo con discapacidad, mientras que para la Zona 1 asciende a $662.822.

Al igual que ocurre con la AUH, el esquema contempla el pago mensual del 80% y la acumulación del 20% restante.

¿Cuánto se cobra de AUH en octubre?

El valor a cobrar en octubre es para la Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $ 156.588.

Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Sin embargo, ANSES establece que el 80% se paga mensualmente, mientras que el 20% restante queda acumulado y se abonará al momento de presentar la Libreta de Asignación Universal por Hijo, que acredita los controles correspondientes.

El monto a cobrar en octubre será de:

Valor total de la AUH: $ 156.588.

80% que se cobra mensualmente: $ 125.270,40.

20% que queda retenido: $ 31.317,60.

Para un beneficiario de la AUH correspondiente al valor general, el importe mensual de la prestación es de $ 125.270,40 por hijo, mientras que el monto restante se sumará a los porcentajes acumulados para la entrega de la Libreta.

Calendario de pagos: cuándo se cobra la AUH en octubre

ANSES comenzará con los pagos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo el jueves 8 de octubre para las personas cuyo DNI termina en 0 y finalizará el día 22.

Sin embargo, y con motivo del feriado nacional, el lunes 12 no se acreditarán haberes y el calendario se retomará el martes 13.

Las fechas de cobro son: