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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,66% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares a partir de octubre de 2026, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente.

La actualización fue establecida mediante la Resolución 283/2026, publicada en el Boletín Oficial el 23 de septiembre.

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La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una de las prestaciones sociales que tendrá un incremento en octubre. En este marco, el organismo estableció un valor general de $ 156.588 por hijo y de $ 509.863 para la AUH con discapacidad.

ANSES confirmó el aumento de octubre: cuánto cobra la AUH por hijo con discapacidad

El organismo previsional confirmó el incremento que regirá para las asignaciones familiares a partir de octubre. En este marco, se aumentará el monto correspondiente a la Asignación Universal por Hijo con discapacidad.

En el corriente mes, el valor general establecido por ANSES es de $ 509.863 por hijo con discapacidad, mientras que para la Zona 1 asciende a $662.822.

Al igual que ocurre con la AUH, el esquema contempla el pago mensual del 80% y la acumulación del 20% restante.

¿Cuánto se cobra de AUH en octubre?

El valor a cobrar en octubre es para la Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $ 156.588.

Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Sin embargo, ANSES establece que el 80% se paga mensualmente, mientras que el 20% restante queda acumulado y se abonará al momento de presentar la Libreta de Asignación Universal por Hijo, que acredita los controles correspondientes.

El monto a cobrar en octubre será de:

  • Valor total de la AUH: $ 156.588.
  • 80% que se cobra mensualmente: $ 125.270,40.
  • 20% que queda retenido: $ 31.317,60.

Para un beneficiario de la AUH correspondiente al valor general, el importe mensual de la prestación es de $ 125.270,40 por hijo, mientras que el monto restante se sumará a los porcentajes acumulados para la entrega de la Libreta.

Calendario de pagos: cuándo se cobra la AUH en octubre

ANSES comenzará con los pagos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo el jueves 8 de octubre para las personas cuyo DNI termina en 0 y finalizará el día 22.

Sin embargo, y con motivo del feriado nacional, el lunes 12 no se acreditarán haberes y el calendario se retomará el martes 13.

Las fechas de cobro son:

  • Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.
  • Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.
  • Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.
  • Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.
  • Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.
  • Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.
  • Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.
  • Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.
  • Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.
  • Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.