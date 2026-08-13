Confirmado: estos son los tres grupos de ANSES que cobrarán el bono de $70.000 en septiembre 2026.

De cara a septiembre de 2026, la ANSES mantendrá el pago de un refuerzo extraordinario destinado a los sectores con menores haberes del sistema previsional. El beneficio alcanza a determinados titulares y puede acreditarse de manera completa o proporcional según cuánto cobre cada persona.

El esquema establece un bono de $70.000 como máximo, aunque no todos los beneficiarios recibirán necesariamente esa suma. Quienes tengan ingresos superiores al límite establecido quedarán fuera del refuerzo mensual.

Quiénes recibirán el bono de $70.000 de ANSES

El beneficio está concentrado en tres grupos del sistema previsional argentino. Se trata de prestaciones destinadas a jubilados, pensionados y adultos mayores que cumplen determinadas condiciones de acceso.

Jubilados y pensionados del SIPA que se encuentren dentro de los niveles de haberes alcanzados por el refuerzo.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o madres de siete hijos o más.

Beneficiarios de la PUAM, destinada a adultos mayores que no cuentan con una jubilación contributiva.

Quienes tengan ingresos superiores al límite establecido quedarán fuera del refuerzo mensual.

La modalidad de pago también contempla diferentes situaciones según el haber mensual de cada titular. Aquellos que cobren únicamente una prestación mínima podrán acceder al importe completo, mientras que otros recibirán una suma menor.

Bono completo: hasta $70.000 para quienes estén dentro del nivel mínimo establecido.

Bono proporcional: se calcula como la diferencia necesaria para alcanzar el tope previsto.

Sin bono: quienes superen ese límite de ingresos quedan excluidos del refuerzo.

Por qué el bono de ANSES perdió poder frente a la inflación

El valor nominal del refuerzo permanece en $70.000 desde marzo de 2024, mientras que las jubilaciones del SIPA sí se modifican periódicamente de acuerdo con el índice de movilidad vinculado a la inflación.

Esta diferencia hizo que el bono representara una proporción cada vez menor del ingreso previsional. Cuando comenzó a pagarse, equivalía aproximadamente al 52% del haber mínimo; para septiembre de 2026, su peso se redujo a cerca del 16%.