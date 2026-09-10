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Banco Provincia saldrá nuevamente al mercado de capitales el próximo lunes 14 de septiembre a colocar una nueva emisión de títulos de deuda para captar financiamiento en pesos y en dólares. La licitación se desarrollará entre las 10 y las 15.30 y podrá realizarse a través del home banking BIP.

La operación forma parte de la estrategia de la entidad para diversificar sus fuentes de fondeo y obtener recursos que serán destinados a financiar créditos productivos para pymes y préstamos para consumo de las familias bonaerenses.

El fondeo obtenido en el mercado de capitales permitirá ampliar la oferta de créditos para empresas, especialmente pymes, además de sostener las líneas de financiamiento destinadas al consumo de las familias.

La emisión comprende dos clases de títulos con distintas monedas y plazos, bajo un esquema que busca ampliar el acceso de inversores minoristas e institucionales a los instrumentos del banco.

Cómo serán los nuevos bonos de Banco Provincia

La Clase VII, denominada en pesos, tendrá un plazo de 12 meses y pagará una tasa variable equivalente a TAMAR más un margen que surgirá de la licitación. El capital estará denominado, integrado y pagadero en pesos, con intereses trimestrales y amortización íntegra al vencimiento. El monto mínimo de suscripción será de $1.000.000, con múltiplos de un peso.

La Clase VIII, denominada en dólares estadounidenses bajo modalidad dólar MEP, tendrá un plazo de 24 meses y abonará una tasa fija que se determinará durante la licitación. Los intereses serán semestrales y el capital se devolverá íntegramente al vencimiento. El monto mínimo será de u$s 1.100, con múltiplos de un dólar.

Ambos instrumentos cuentan con calificaciones otorgadas por Fix SCR: A1+ (arg) para la emisión en pesos y AA (arg) para la emisión en dólares.

El objetivo: captar recursos para expandir el crédito

Los recursos obtenidos mediante esta colocación serán destinados a fortalecer la capacidad prestable del banco.

Según informó la entidad, el fondeo obtenido en el mercado de capitales permitirá ampliar la oferta de créditos para empresas, especialmente pymes, además de sostener las líneas de financiamiento destinadas al consumo de las familias.

La estrategia también apunta a complementar las fuentes tradicionales de financiamiento mediante emisiones de deuda con plazos más largos.

La segunda

La licitación será la segunda emisión de deuda que realiza Banco Provincia durante 2026.vLa operación anterior se concretó el 4 de junio, cuando la entidad adjudicó títulos por más de u$s 97 millones, luego de recibir ofertas que superaron en 43% el monto inicialmente previsto. La colocación incluyó una clase en dólares y otra en pesos, ambas a un año de plazo.

En aquella oportunidad, el tramo denominado en dólares se colocó a una tasa fija del 4,25% anual, mientras que el instrumento en pesos quedó definido en TAMAR privada más un margen del 4% anual.

La nueva emisión mantiene la referencia a TAMAR para el bono en pesos, aunque extiende el plazo del título denominado en dólares desde 12 hasta 24 meses, con una tasa que se conocerá una vez concluida la licitación.

Cómo participar

La suscripción podrá realizarse directamente desde el home banking BIP de Banco Provincia.

Para invertir es necesario contar con una cuenta a la vista y una cuenta comitente (Cuenta Títulos). Quienes deseen suscribir el bono denominado en dólar MEP deberán tener además vinculada una caja de ahorro en dólares a esa cuenta de inversión.

La entidad informó que la licitación no tendrá comisión de suscripción y que la comisión de custodia estará bonificada al 100% para la cartera de individuos, en el marco de su campaña “Baño de inversión”.