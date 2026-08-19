La Secretaría de Educación de la Nación oficializó la segunda convocatoria del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos, conocido como Becas Progresar, para 2026.

Lo hizo mediante la Resolución 485/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el secretario de Educación Carlos Horacio Torrendell, establece períodos diferenciados de inscripción según cada línea del programa.

La primera convocatoria de 2026 funcionó bajo las directrices de la Resolución 172/2026, emitida el pasado 26 de marzo. Ahora, es el turno de la segunda y úlltima del año.

Group of happy multiracial schoolmates elementary middle school kids pupils walking to school together running hurrying to the building for classes lessons. Welcome back to school Fuente: Shutterstock Inside Creative House

Esto permite que estudiantes que no accedieron a la primera convocatoria puedan presentar sus solicitudes durante este segundo período.

Los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos para ser tenidos en cuenta en la evaluación. Entre ellos, la edad y el nivel de ingresos tanto del postulante como del grupo familiar.

Cuándo comienzan las inscripciones para las Becas Progresar

El Gobierno dispuso las fechas de inscripción para las tres líneas de las Becas Progresar:

“Finalización de la educación obligatoria”: la inscripción comenzará el 10 de agosto y se extenderá hasta el 4 de septiembre de 2026.

“Fomento de la educación superior” y “Progresar Enfermería” habilitarán inscripciones a partir del 18 de agosto, con cierre establecido el 11 de septiembre de 2026.

La primera línea, la de finalización de educación obligatoria, está dirigida a estudiantes en situación de vulnerabilidad que buscan completar su escolaridad.

La línea de fomento de educación superior apunta a estudiantes terciarios y universitarios, mientras que la línea Progresar Enfermería se especializada en formar profesionales del sector salud.

Fuente: El Cronista Fuente: El Cronista

Cuánto se cobra con las Becas Progresar en 2026

Para este año se estableció un monto mensual de $ 35.000 para todas las líneas del programa.

El sistema de pago funciona con un esquema dividido:

80% mensual: $ 28.000 que se depositan cada mes.

20% retenido: se acumula y se paga más adelante una vez que el estudiante presenta la documentación académica correspondiente.

Ese trámite suele requerir certificados de alumno regular u otras constancias educativas, dependiendo de la línea del programa.

En cuanto a la duración del beneficio, el calendario varía según el momento de la adjudicación:

Quienes ingresen en la primera convocatoria cobrarán 12 cuotas.

Quienes se sumen en la segunda instancia recibirán 6 pagos.

Becas Progresar 2026: requisitos para inscribirse

Progresar Nivel Obligatorio

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI.

Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.

La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Cumplir con la condición de alumno regular.

Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Progresar Nivel Superior

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.

Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.

Estudiantes avanzados: hasta 30 años.

Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.

La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Participar en las actividades complementarias que el programa determine.

Progresar Formación Profesional

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo yProducción (CoNETyP).

¿Cómo inscribirse a las Becas Progresar 2026?

Para poder ser seleccionado y cobrar una de las Becas Progresar 2026, se deberá completar la inscripción dentro del plazo establecido.

Además, es necesario estar registrado en en la app Mi Argentina para iniciar el trámite. El paso a paso para anotarse es el siguiente: