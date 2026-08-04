La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para los jubilados y pensionados para agosto 2026. En el octavo mes del año, el organismo previsional precisó que los adultos mayores cobrarán sus haberes con un aumento del 1,9% a raíz del último dato de inflación que difundió el INDEC correspondiente a junio .

Concretamente, el Resolución 349/2025 de noviembre del año pasado ya confirmó cuáles serán las fechas del calendario de pagos. Como es habitual, el despliegue de fondos se realizará de forma escalonada, priorizando el orden según la terminación del DNI.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en agosto 2026?

Con el incremento anunciado este mes, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán en el calendario de pagos una suma total que será de $ 489.775,93: ($ 419.775,93 de haber mínimo con aumento + 70.000 de bono).

El monto de $ 70.000 estará destinado a jubilados y pensionados que perciban los ingresos más bajos. Podrán acceder al beneficio:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para cobrar los $70.000 completos, será necesario percibir el haber mínimo. Quienes cobren un monto superior, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el top fijado por el Gobierno.

Por ejemplo: un jubilado que cobre $439.827, recibirá un bono de $50.000, de manera que su ingreso total llegue a $489.827 , equivalente al haber mínimo más el bono máximo.

Fecha de cobro agosto 2026: cuándo cobran los jubilados y pensionados

En función del calendario de pagos difundido por el Gobierno, el esquema de pagos se organizará de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 24 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo