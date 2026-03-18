El Gobierno nacional avanza con un cambio estructural en la política social: cerca de 900.000 planes dejarán de pagarse en los próximos meses y serán reemplazados por un nuevo esquema basado en capacitación laboral. La medida forma parte de la estrategia del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y apunta a transformar la asistencia económica en herramientas de inserción laboral. El recorte impacta sobre el programa Volver al Trabajo, que había quedado como continuidad del histórico Potenciar Trabajo. Este esquema agrupaba a unas 900.000 personas que recibían una prestación mensual cercana a los $ 78.000. Según fuentes oficiales, este universo corresponde a beneficiarios considerados “empleables”, es decir, personas que podían incorporarse al mercado laboral con capacitación previa. En paralelo, hay otro grupo, de alrededor de 300.000 titulares, que continuará recibiendo asistencia directa debido a mayores niveles de vulnerabilidad, por lo que no será alcanzado por la medida. El nuevo sistema se basará en vouchers de capacitación. A diferencia del modelo anterior, el Estado ya no entregará un ingreso mensual general, sino que financiará la formación de los beneficiarios. Quienes estaban en el programa deberán inscribirse y elegir cursos dentro de una red de centros de capacitación que se está desarrollando en todo el país. El cambio comenzará a regir en abril de 2026, cuando venza el plazo de vigencia del programa actual, que el Gobierno decidió no renovar. Los beneficiarios empezaron a recibir notificaciones a través de canales oficiales como la app Mi Argentina y correo electrónico, donde se detalla el cierre del plan y las alternativas disponibles.