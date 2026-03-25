La Ayuda Escolar vuelve a ser protagonista en abril. Este refuerzo anual, que este año llega a $ 85.000 por hijo, se suma a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y también a las asignaciones familiares del régimen SUAF. El beneficio busca acompañar el gasto educativo y llega en un mes donde ANSES ajusta nuevamente los haberes tras el último aumento del 2,9% aplicado en marzo. Aunque el monto ya está confirmado, el cobro no es automático para todos. Para recibir el refuerzo es clave cumplir con un requisito que ANSES marca como obligatorio y que, si no se hace, frena el pago. El organismo incluye a un universo amplio de beneficiarios. El extra está disponible para: En todos los casos, los hijos deben asistir a una institución educativa reconocida. Sin ese punto, la ayuda no se habilita. ANSES define condiciones simples pero estrictas: Para que ANSES deposite los $85.000, es indispensable presentar el Formulario 2.68, conocido como certificado de escolaridad. Sin este formulario cargado, el organismo no libera el pago. El calendario de cobro tiene dos escenarios: Esto significa que las familias que aún no hicieron el trámite todavía pueden cobrar en abril o en los meses siguientes, siempre y cuando carguen el documento a tiempo. La Ayuda Escolar es uno de los refuerzos más relevantes para la AUH y el SUAF, ya que se paga una vez al año y llega en un contexto de fuerte presión inflacionaria. Además, cargar el certificado a tiempo mejora la regularidad del cobro de asignaciones vinculadas al calendario educativo.