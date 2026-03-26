La gratuidad de la Tarjeta SUBE para personas con discapacidad quedó oficializada tras su publicación en el Boletín Oficial. La medida busca simplificar el acceso al transporte público mediante la incorporación automática del beneficio en el sistema, evitando trámites presenciales y demoras en cada viaje. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano y apunta a garantizar un acceso más ágil y sin trabas al transporte público en todo el país, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas. A través del Artículo 2° de la normativa publicada este miércoles, el Gobierno facultó la firma de convenios específicos para implementar de manera definitiva la gratuidad en la tarjeta SUBE. La solicitud responde a un requerimiento técnico a nivel nacional que permitirá modernizar el sistema y agilizar el acceso al derecho de transporte gratuito. La medida busca eliminar barreras burocráticas y unificar el beneficio directamente en el sistema SUBE, evitando validaciones manuales cada vez que el usuario accede al transporte público. El texto oficial autoriza al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a suscribir acuerdos con la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, con el objetivo de avanzar en la implementación técnica del beneficio. El convenio se enmarca en un trabajo previo iniciado el 13 de marzo de 2025, en el que también participa Nación Servicios S.A., la empresa responsable de la tecnología que opera el sistema SUBE. El objetivo es que la gratuidad quede configurada directamente en la tarjeta, sin necesidad de presentar documentación adicional en cada viaje. Hasta el momento, muchas personas con discapacidad deben exhibir su Certificado Único de Discapacidad (CUD) al subir al transporte o realizar trámites presenciales de renovación periódica. Con esta nueva configuración técnica, el sistema podrá reconocer el perfil del usuario de manera digital. La validación automática permitirá agilizar el ascenso a las unidades y reducir posibles episodios de discriminación en el acceso al beneficio, además de facilitar la utilización cotidiana del transporte público. Al utilizar la plataforma SUBE, el beneficio tendrá alcance en todas las localidades del país donde el sistema esté operativo. De esta manera, el Gobierno busca avanzar en la unificación de criterios y garantizar condiciones de accesibilidad más equitativas para las personas con discapacidad.