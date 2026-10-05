El dólar oficial hoy lunes 5 de octubre se ofrece a $ 1490 para la compra y $ 1540 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en la primera rueda de la semana.

La divisa viene de cerrar septiembre con un incremento de $ 10 respecto de la cotización con la que arrancó el mes ($ 1530). En tanto, se ubica $ 60 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

Por su parte, el dólar mayorista se ubicó a $ 1536,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1921,49.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante octubre los topes se actualizan teniendo en cuenta el 1,7% correspondiente al dato del IPC de agosto.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 2002 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar blue hoy lunes 5 de octubre se ofrece a $ 1540 para la compra y $ 1560 para la venta.

El paralelo terminó septiembre con una suba de $ 5 respecto al valor al que cerró agosto ($ 1555). Además, se ubica $ 30 por encima de la cotización con la que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

La brecha entre el blue y el oficial es de 1,30%.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. El viernes la entidad compró $ 35 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 48.653 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 5 de octubre

El dólar oficial hoy lunes 5 de octubre cotiza a $ 1540 para la venta. Banco por banco, los precios son: