La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a las cámaras empresariales del sector (CAC, CAME y UDECA), consolida un cambio estructural en los recibos de sueldo. A partir de la liquidación de julio 2026, los trabajadores del sector percibirán sus haberes con una modificación técnica clave: la incorporación de sumas no remunerativas al básico.

Este ajuste no solo eleva el piso salarial por encima de los $ 1.200.000 para las categorías iniciales, sino que también impacta directamente en el cálculo de adicionales por antigüedad, presentismo y futuras indemnizaciones.

El fin de las sumas no remunerativas: ¿qué cambia en el recibo?

Una de las novedades más importantes para este periodo es la absorción de los montos fijos que se venían percibiendo por fuera del básico. Hasta junio, los empleados recibían sumas extraordinarias (el remanente de $ 100.000 y el adicional de $ 20.000 del acuerdo anterior).

Desde julio de 2026, estos montos pasan a formar parte del salario básico. Para el trabajador, esto se traduce en una mayor base de cálculo para:

Adicional por antigüedad: (1% por año trabajado).

Asistencia y puntualidad: (asignación del 8,33%).

Sueldo Anual Complementario (SAC): al tener un básico más alto, el próximo medio aguinaldo se verá fortalecido.

Escala salarial Comercio: montos por categoría en julio 2026

A continuación, detallamos los sueldos básicos según el escalafón vigente para el CCT 130/75:

Maestranza

Categoría A: $ 1.233.585

Categoría B: $ 1.236.794

Categoría C: $ 1.248.038

Personal auxiliar y Administrativo

Administrativo A: $ 1.245.631

Administrativo C: $ 1.255.270

Administrativo F: $ 1.299.445 (Máxima categoría operativa)

Cajeros y vendedores

Cajeros (Cat. A): $ 1.249.646

Vendedores (Cat. B): $ 1.273.746

Vendedores (Cat. D): $ 1.299.445

A estos montos se les debe sumar el 8,33% de presentismo, si corresponde, y los años de antigüedad.

Sueldos empleados de comercio: ¿cómo queda la escala salarial en julio 2026? (Fuente: Archivo).

Cláusulas de revisión y vigencia del acuerdo

A diferencia de años anteriores signados por la volatilidad mensual, el actual esquema se enmarca en un acuerdo macro con vigencia hasta marzo de 2031. No obstante, la dinámica económica de Argentina mantiene activa la cláusula de revisión.

Durante el mes de junio de 2026, las partes se reunieron para evaluar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo. Si bien el compromiso actual indica que los próximos aumentos volverán a ser, inicialmente, de carácter no remunerativo y no acumulativo, la paritaria permanece abierta para ajustar las escalas frente a eventuales saltos en el IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Aportes a la obra social: el nuevo costo de OSECAC

Un dato no menor para el bolsillo del empleado y el costo laboral de la Pyme es la actualización de la contribución extraordinaria con destino a OSECAC.

La suma fija solidaria, que históricamente se mantuvo en valores bajos, se ha estabilizado en $ 28.000 mensuales por cada trabajador. Este monto es obligatorio mientras el contrato de trabajo esté vigente, independientemente de la jornada (completa o reducida).

Tierra del Fuego y proporcionalidad