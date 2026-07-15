SpaceX se desploma: el mercado le borró a la empresa de Musk más de un PBI argentino en un mes
La acción cotiza por debajo de u$s 135 por primera vez desde el debut en Wall Street del conglomerado de inteligencia artificial y espacio en junio, tras una caída que ya le borró más de u$s 1 billón de valor
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