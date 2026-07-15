El costo invisible de confundir la suba del dólar con ganancia real al invertir en Cedears
Cuando el precio de los Cedears sube tras un aumento del dólar financiero, el saldo en pesos puede crecer sin que exista una ganancia real: es necesario separar el efecto cambiario del rendimiento del activo en dólares y comparar contra la inflación o el objetivo financiero.
CNV flexibilizó parte de las restricciones para las sociedades de Bolsa, pero el sector sostiene que las limitaciones para operar cuando existe financiamiento complican al mercado. Algunas voces en la City se quejan de una desregulación a medias