Es habitual en el mercado de capitales argentino observar que, después de una jornada con subas del dólar financiero, las cuentas comitentes que contienen Cedears (Certificados de Depósito Argentinos) muestran saldos en pesos nominalmente superiores.

Frente a este aumento, muchos inversores asumen de inmediato que obtuvieron una ganancia económica. Sin embargo, desde la teoría financiera esa conclusión exige un análisis más riguroso.

Una suba nominal en pesos provocada exclusivamente por la devaluación de la moneda local no representa automáticamente un beneficio real.

Para determinar el resultado efectivo de una inversión en Cedears es necesario separar el efecto cambiario del rendimiento del activo subyacente, considerar la inflación y definir la unidad de medida y el objetivo patrimonial que sirven de referencia para la evaluación.

¿Cómo se forma el precio de un Cedear?

El valor de cotización de un Cedear en el mercado local (BYMA) no se fija de manera aislada por la oferta y demanda interna sino que responde a un proceso de arbitraje continuo con los mercados del exterior.

Precio de la acción en el exterior: Es la cotización del activo subyacente (la empresa de origen, como Apple o Coca-Cola) en su mercado matriz (por ejemplo, el NYSE o el Nasdaq), expresada en dólares.

Tipo de cambio implícito: Es el tipo de cambio de arbitraje del mercado financiero, conocido en la plaza local como Contado con Liquidación (CCL) o dólar MEP, según la especie de liquidación seleccionada.

Ratio de conversión: Es una equivalencia fija e invariable establecida por el emisor del programa de Cedears en Argentina (como el Banco Comafi). Determina cuántos Cedears equivalen a una acción ordinaria en el exterior.

Debido a esta estructura, el precio del Cedear no depende únicamente de la cotización del dólar. Si el valor de la empresa en su mercado de origen disminuye, el precio del Cedear en Argentina puede caer medido en dólares, aun cuando el tipo de cambio local registre subas.

Variables que inciden en el análisis patrimonial

Para evaluar con precisión una posición en Cedears conviene distinguir al menos cuatro variables que operan simultáneamente:

Rendimiento Nominal: Es la variación absoluta del capital medida en la moneda de cuenta local (pesos), sin realizar ningún tipo de ajuste por inflación.

Rendimiento Real: Es la variación del poder adquisitivo obtenida una vez descontado el efecto de la inflación del periodo bajo análisis.

Efecto Cambiario: Es la fluctuación del precio en pesos del certificado que se genera por la variación del tipo de cambio financiero local (CCL/MEP), manteniendo constante el valor de la acción en el exterior.

Rendimiento del Activo Subyacente: Es la variación en la cotización de la empresa extranjera en su mercado de origen, la cual responde a factores propios de su negocio, balances y expectativas económicas internacionales.

El efecto de la unidad de medida en el análisis patrimonial

Cuando el tipo de cambio financiero se incrementa en Argentina, el precio del Cedear en pesos se ajusta para evitar oportunidades de arbitraje inmediato con el exterior.

Este movimiento se analiza de manera distinta según la unidad de medida utilizada:

Análisis en moneda dura

Si el dólar financiero sube un 10% y la acción en el exterior permanece sin cambios en su cotización (0%), el Cedear registrará una suba del 10% en pesos en la plaza local.

El inversor posee una mayor cantidad de pesos, pero si decidiera liquidar su posición y adquirir dólares financieros en el mercado local (MEP), obtendría la misma cantidad de dólares que destinó inicialmente. Nominalmente hay un incremento en pesos; en moneda dura el patrimonio permanece idéntico.

Ajuste por inflación internacional

La obtención de un rendimiento positivo en dólares (por ejemplo, un alza del subyacente en Wall Street) tampoco se traduce de manera lineal en un aumento del poder de compra real.

Las economías en moneda extranjera experimentan sus propios procesos de inflación (como el Índice de Precios al Consumidor en EE. UU.), los cuales erosionan el valor adquisitivo de la divisa de forma progresiva. Para verificar una ganancia real, el rendimiento del activo debe superar la tasa de inflación de la moneda de referencia.

El rendimiento según el objetivo del inversor

La evaluación de un rendimiento financiero varía de acuerdo con el objetivo preestablecido por cada inversor. Un mismo comportamiento de mercado genera resultados analíticos distintos según el caso:

Objetivo de consumo externo: Si un inversor destina sus ahorros a cubrir obligaciones o consumos futuros en el exterior (gastos nominados en dólares), el rendimiento relevante para su análisis es la variación del activo subyacente en dólares en su mercado de origen. Las oscilaciones del peso local no modifican su capacidad de pago internacional.

Objetivo de preservación local: Si el propósito es mantener el poder adquisitivo para gastos corrientes dentro de la economía argentina, el rendimiento nominal en pesos debe compararse directamente contra el Índice de Precios al Consumidor (IPC) local para determinar si existió una ganancia real.

Objetivo de acumulación patrimonial: Si el fin es el crecimiento del capital en el largo plazo, el análisis suele estructurarse midiendo el rendimiento real en dólares (descontando la inflación de EE. UU.) para verificar si existió una creación genuina de valor.

Veamos una serie de ejemplos. Los siguientes escenarios son de carácter puramente ilustrativo y didáctico, diseñados con el fin de exponer de forma simplificada la interacción de las variables matemáticas del mercado.

Para estos ejemplos, se considera la compra de un Cedear con un ratio de conversión de 1:1 (un certificado equivale a una acción), a un precio inicial de la acción de USD 100 y un tipo de cambio implícito de $1.000, lo que representa un costo de adquisición de $100.000.

Escenario A: variación cambiaria con acción estable

Dólar: Sube de $1.000 a $1.200 (+20%).

Acción en Wall Street: Se mantiene en USD 100 (0%).

Precio final del Cedear en pesos: USD 100 × $1.200 = $120.000 .

Resultado: Se observa un rendimiento nominal del +20% en pesos. El patrimonio expresado en dólares se mantiene en USD 100 (0%).

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Escenario B: variación cambiaria con baja del subyacente

Dólar: Sube de $1.000 a $1.300 (+30%).

Acción en Wall Street: Cae de USD 100 a USD 80 (-20%).

Precio final del Cedear en pesos: USD 80 × $1.300 = $104.000 .

Resultado: En la comitente local se registra una suba nominal del +4% en pesos ($104.000 frente a $100.000). Sin embargo, el patrimonio medido en dólares registra una caída de USD 100 a USD 80 (una disminución del 20% en moneda dura).

Escenario C: apreciación cambiaria con suba del subyacente

Dólar: Baja de $1.000 a $900 (-10%).

Acción en Wall Street: Sube de USD 100 a USD 120 (+20%).

Precio final del Cedear en pesos: USD 120 × $900 = $108.000 .

Resultado: En la plaza local se registra un incremento nominal del +8% en pesos ($108.000 frente a $100.000). El patrimonio medido en dólares registra un incremento del +20% (de USD 100 a USD 120).

Cedears: las variables a tener en cuenta

En las finanzas conductuales y la práctica bursátil se identifican factores que suelen ser omitidos por los inversores minoristas al momento de analizar sus carteras de Cedears:

Evolución del negocio subyacente: Al adquirir un Cedear, se está comprando una fracción de una empresa internacional. El valor del certificado en el mediano y largo plazo se encuentra condicionado por la capacidad de esa compañía de generar ingresos, expandir sus negocios y sostener sus márgenes operativos.

Aatraso cambiario local: Si el tipo de cambio financiero local avanza a un ritmo menor que la inflación doméstica, los Cedears pueden experimentar rendimientos reales negativos medidos en pesos locales, aun cuando la acción extranjera muestre estabilidad o leves subas en su mercado de origen.

Horizonte temporal: Al tratarse de instrumentos de renta variable, los Cedears presentan volatilidad implícita diaria. El análisis de sus resultados requiere una perspectiva temporal acorde al perfil de riesgo del activo seleccionado.

Si llegaste hasta acá, recordá que la rentabilidad de un Cedear se compone de variables dinámicas donde interactúan el desempeño operativo de las compañías internacionales, los mecanismos de arbitraje financiero y el tipo de cambio local.

La variación del dólar en el mercado de cambios doméstico actúa como un mecanismo de traslado de precios, mas no constituye una generación de valor patrimonial por sí misma. El resultado económico de la inversión se determina a partir del comportamiento de la empresa de origen y de la comparación de dicho desempeño contra la unidad de referencia que responda a la planificación financiera del inversor.