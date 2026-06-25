El Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) oficializó un nuevo acuerdo paritario con el Ejecutivo porteño que impactará de manera directa en los ingresos de los empleados públicos del distrito.

La negociación salarial estableció un esquema de recomposición dividido en dos tramos para la temporada de invierno, diseñado con el objetivo de acompañar la evolución general del costo de vida.

Según el documento difundido por la cúpula sindical, la paritaria fija un incremento remunerativo del 6% con los sueldos correspondientes al mes de junio, tomando como base de cálculo los salarios percibidos en mayo .

La segunda cuota del acuerdo se aplicará con los haberes de agosto, mes en el que los trabajadores percibirán una suba del 4% calculada sobre la base de las liquidaciones de junio, abarcando a todo el personal de planta permanente y transitoria.

El entendimiento entre la organización gremial y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contempla que estos mismos porcentajes se trasladen a los ítems complementarios que conforman el recibo de sueldo.

De esta forma, el aumento del 6% en junio y del 4% en agosto impactará en el pago de todos los adicionales, al tiempo que se garantizó un ajuste del 6% a partir del sexto mes del año para la totalidad del personal contratado bajo la modalidad LOYS .

El sector de la salud pública cuenta con un apartado específico dentro del acta firmada, donde se actualizaron los valores fijos para distintas prestaciones operativas clave de los hospitales de la Ciudad.

Los módulos de enfermería ascenderán a $17.500 en junio y a $19.000 en agosto, mientras que las guardias técnicas de lunes a viernes pasarán a $120.000 y $130.000 en esos mismos meses, y las denominadas SADOFE treparán a $140.000 y $150.000 respectivamente.

La conducción del gremio, encabezada por el secretario general Amadeo Genta y el secretario general adjunto Emiliano Genta, dejó asentada una cláusula a corto plazo para monitorear el impacto de la inflación frente al poder adquisitivo.

El documento final rubricado por ambas partes establece que volverán a reunirse formalmente durante el mes de septiembre para revisar la evolución salarial de los trabajadores.