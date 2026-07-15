Minutos antes de la semifinal con Inglaterra, el ministro Luis Caputo logró uno de los objetivos cruciales en la licitación que se celebró este miércoles: captar una parte de los dólares que el país había pagado a bonistas este lunes. Con la emisión del Bonar 2029, un nuevo título en dólares, se alzó con u$s 470 millones, tras recibir ofertas por u$s 1046 millones. El nuevo título vence el 31 de octubre de 2029 y fue emitido a una tasa del 8,29% TIREA, al tiempo que cerró al 7,99% de TNA. Además, el Tesoro logró un rollover superior al 100%, con lo que mantuvo el apretón monetario para controlar al dólar. “La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación de hoy adjudicó $ 5,44 billones habiendo recibido ofertas por un total de $ 8,45 billones. Esto significa un rollover de 183,12% sobre los vencimientos”, informó el Gobierno. Lecap al 30/11/26 (S30N6) - $ 2,38 billones al 1,92% TEM, 25,59% TIREA. Bono CER al 31/3/28 (TZXM8) $ 1,08 billones a 8,07% TIREA. Título que ajusta por tasa TAMAR al 31/8/28 (TMG28) $ 0,63 billones con un margen de 8,06%. Bono Dólar Linked al 31/8/26 (D31G6) – $ 0,26 billones a 7,77% TIREA. Bono Dólar Linked al 10/5/27 (D10Y7) – $ 0,87 billones a 3,16% TIREA. Bono Dólar Linked al 15/12/28 (TZVD8) – $ 0,22 billones a 9,08% TIREA. AO29 Hard Dólar: se recibieron ofertas por un total de u$s 1.046 millones. Se colocaron u$s 470 millones a 8,29% TIREA (7,99% TNA). “Se recuerda que, mañana se realizará, hasta las 13:00 hs, la segunda rueda de los bonos AO29 al precio de corte de la licitación de hoy por un total adicional de u$s 150 millones”, agregó la secretaría comandada por Federico Furiase.