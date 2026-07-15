En esta noticia Los números de la licitación

Minutos antes de la semifinal con Inglaterra, el ministro Luis Caputo logró uno de los objetivos cruciales en la licitación que se celebró este miércoles: captar una parte de los dólares que el país había pagado a bonistas este lunes. Con la emisión del Bonar 2029, un nuevo título en dólares, se alzó con u$s 470 millones, tras recibir ofertas por u$s 1046 millones.

El nuevo título vence el 31 de octubre de 2029 y fue emitido a una tasa del 8,29% TIREA, al tiempo que cerró al 7,99% de TNA.

Además, el Tesoro logró un rollover superior al 100%, con lo que mantuvo el apretón monetario para controlar al dólar.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación de hoy adjudicó $ 5,44 billones habiendo recibido ofertas por un total de $ 8,45 billones. Esto significa un rollover de 183,12% sobre los vencimientos”, informó el Gobierno.

Los números de la licitación

Lecap al 30/11/26 (S30N6) - $ 2,38 billones al 1,92% TEM, 25,59% TIREA.

Bono CER al 31/3/28 (TZXM8) $ 1,08 billones a 8,07% TIREA.

Título que ajusta por tasa TAMAR al 31/8/28 (TMG28) $ 0,63 billones con un margen de 8,06%.

Bono Dólar Linked al 31/8/26 (D31G6) – $ 0,26 billones a 7,77% TIREA.

Bono Dólar Linked al 10/5/27 (D10Y7) – $ 0,87 billones a 3,16% TIREA.

Bono Dólar Linked al 15/12/28 (TZVD8) – $ 0,22 billones a 9,08% TIREA.

AO29 Hard Dólar: se recibieron ofertas por un total de u$s 1.046 millones. Se colocaron u$s 470 millones a 8,29% TIREA (7,99% TNA).

“Se recuerda que, mañana se realizará, hasta las 13:00 hs, la segunda rueda de los bonos AO29 al precio de corte de la licitación de hoy por un total adicional de u$s 150 millones”, agregó la secretaría comandada por Federico Furiase.