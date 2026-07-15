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Este miércoles, 15 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este miércoles, 15 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6179 - Ladrón

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 15 de julio

 1°6179 11°2188
 0378  12°3069
 3°3057 13°4245 
 0887  14°1579 
 0875  15°1321 
 6°1029  16°8357
 4045  17°6596 
 1889  18°0281 
 5827  19°0868 
 10°3042 20°1663 

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¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón refleja miedo a pérdidas, invasión de límites o vulnerabilidad emocional.

También puede señalar culpa por tomar algo ajeno, desconfianza cercana o necesidad de mayor cautela.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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