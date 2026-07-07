La provincia de Buenos Aires ofreció un aumento salarial del 7% a los docentes, en el marco de las negociaciones paritarias con los gremios del sector que se desarrollan en La Plata. Este lunes hubo un nuevo encuentro entre las partes.

El número fue presentado por las autoridades bonaerenses, quienes denunciaron la “asfixia financiera extrema” a causa de las “decisiones y políticas del Gobierno nacional”. De cuánto es la suba y cómo se repartiría.

De cuánto es el aumento para docentes de PBA

La oferta al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) consta de un nuevo aumento salarial del 7% escalonado: 5% en julio y 2% en agosto, sobre los salarios de junio. Las agremiaciones acordaron someterla a consideración de las bases a fin de dar una respuesta.

También se incluye el compromiso de la reapertura de las negociaciones en septiembre. La negociación actual llegó luego de un paro docente en la provincia de Buenos Aires que, según los gremios, tuvo una adhesión cercana al 95% en todo el distrito. Ante esa escalada, la administración de Axel Kicillof activó la convocatoria, que tuvo un primer round la semana pasada sin resultados satisfactorios.

Prensa Gobernación

El viernes, PBA presentó una oferta de un 2,5% de aumento para julio, pero no alcanzó para destrabar la negociación, ya que los sindicatos pidieron que el Gobierno mejore el número antes de sellar un acuerdo.

Iniciativas contra la violencia

Desde el gobierno provincial indicaron que, además de la cuestión económica, se pusieron sobre la mesa propuestas para atender la situación de violencia contra los trabajadores en las escuelas.

En ese sentido, se acordó incorporar una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a las y los trabajadores docentes.

Se apunta a fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial.

Adicionalmente, se creará la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.