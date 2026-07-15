La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 15 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:
- A la cabeza: 4158 - Ahogado
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 15 de julio
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¿Qué significa soñar con Ahogado?
Soñar con El Ahogado suele reflejar emociones reprimidas y la sensación de estar superado por problemas o culpas. Invita a reconocer lo que te pesa para poder liberarlo.
También puede señalar vínculos o hábitos que te hunden y frenan tu avance. Es momento de poner límites, pedir ayuda y recuperar tu equilibrio emocional.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.