La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 15 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 4158 - Ahogado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 15 de julio

1° 4158 11° 0748 2° 0677 12° 1530 3° 5275 13° 6597 4° 2506 14° 5590 5° 3965 15° 6447 6° 1907 16° 3927 7° 7343 17° 4937 8° 1486 18° 7721 9° 9900 19° 1341 10° 0933 20° 7718

¿Qué significa soñar con Ahogado?

Soñar con El Ahogado suele reflejar emociones reprimidas y la sensación de estar superado por problemas o culpas. Invita a reconocer lo que te pesa para poder liberarlo.

También puede señalar vínculos o hábitos que te hunden y frenan tu avance. Es momento de poner límites, pedir ayuda y recuperar tu equilibrio emocional.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.