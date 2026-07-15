Tres al hilo: otra gigante y emblemática bodega “escala” en ahorros para salvarse

El minuto 16:09 del segundo tiempo entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986 quedó inmortalizado como el Gol del Siglo. Casi cuatro décadas después, esa jugada dio nombre a una etiqueta de vino mendocina que ahora desembarcará en Estados Unidos.

Crowd Farming invirtió u$s 60.000 para desarrollar el proyecto y pasó de una primera producción de 5000 botellas, elaboradas en 2021, a unas 30.000 unidades anuales. Para este año proyecta vender 1400 cajas en Estados Unidos, el equivalente a un contenedor de 20 pies.

El primer embarque partió rumbo a Florida y será distribuido por la estadounidense, Park Street. Durante septiembre, la marca realizará presentaciones en Miami y Nueva York, donde buscará posicionarse en restaurantes, vinotecas especializadas y otros puntos de venta vinculados al segmento premium.

En la Argentina, cada botella se comercializa a $ 16.000, mientras que en Estados Unidos tendrá un precio cercano a los u$s 19.

Un vino inspirado en una jugada histórica

La etiqueta fue desarrollada por CrowdFarming.Wine y toma su nombre del momento exacto en el que Diego Maradona convirtió el segundo gol frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

Para el proyecto, la empresa eligió elaborar un Malbec. “Fue una decisión 100% de identidad. El Malbec es la variedad que puso a la Argentina en el mapa del vino mundial y Maradona es el ícono argentino más reconocido globalmente. Unir esos dos símbolos en una misma botella tiene una coherencia casi obvia”, explicó Francisco Evangelista, director de CrowdFarming.Wine a El Cronista.

El vino fue elaborado en Los Cerrillos, Luján de Cuyo, bajo la dirección de la enóloga Victoria Pons.

Además, cada botella incorpora una contraetiqueta con una infografía que reconstruye el recorrido completo del gol convertido por Maradona, desde el inicio de la jugada hasta la definición frente al arquero Peter Shilton.

Francisco Evangelista, director de CrowdFarming.Wine.

El primer mercado

Estados Unidos fue el primer destino elegido para la exportación. Según Evangelista, la decisión respondió al tamaño del mercado y al interés que despiertan tanto el vino argentino como el fútbol.

“Estados Unidos combina dos cosas que necesitábamos: el mercado de vino más grande del mundo y una base de consumidores que sigue de cerca tanto el fútbol como la cultura argentina”, explicó.

El desembarco comenzó en Florida y continuará durante septiembre con un roadshow en Miami y Nueva Yor k, donde la empresa presentará la etiqueta en restaurantes y vinotecas especializadas.

Para este primer año, la proyección es vender unas 1400 cajas, equivalentes a un contenedor de 20 pies. Si ese objetivo se cumple, la empresa prevé triplicar ese volumen durante el segundo año. En paralelo, ya prepara un segundo envío con llegada prevista para noviembre.

Más de 110 marcas de vino

Desde su fundación, la firma trabajó en más de 110 marcas y desarrolló alrededor de 600 etiquetas, entre vinos tintos, blancos, rosados, espumantes, orgánicos y vermuts elaborados con más de 30 variedades de uva provenientes de distintas regiones vitivinícolas.

Actualmente, la empresa cuenta con un equipo de 17 personas, que durante la cosecha se amplía hasta unas 50. Entre sus proyectos también figura Akasha Wines, desarrollado junto al músico Pedro Aznar.

En paralelo, Crowd Farming mantiene conversaciones para llevar la etiqueta a otros mercados y analiza nuevas colecciones inspiradas en otros hitos deportivos.