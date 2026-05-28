A apenas días del inicio de junio, los empleados de Comercio se preparan para la última etapa de aplicación del aumento salarial acordado en la paritaria 2026. El entendimiento firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA) establece una suba remunerativa del 5% trimestral, aplicada de manera escalonada entre abril y junio.

El esquema se estructura en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% adicional en junio, calculados sobre las escalas básicas vigentes a marzo de 2026, incluyendo las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

Empleados de Comercio: qué incluye el último acuerdo firmado

El convenio firmado en marzo de 2026, enmarcado en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, incorpora no solo el incremento porcentual sino también una serie de sumas fijas que impactan de manera directa en el ingreso mensual de los trabajadores del sector. Incluye:

Aumento remunerativo: 5% total sobre escalas de marzo 2026

Distribución del aumento: 2% (abril), 1,5% (mayo), 1,5% (junio)

Prórroga de sumas vigentes: $ 40.000 + $ 60.000 (abril a junio 2026)

Nueva suma no remunerativa mensual: $ 20.000 (abril a junio 2026)

Contribución extraordinaria OSECAC: $ 28.000 por trabajador

Un punto clave del acuerdo es que las sumas no remunerativas tienen un peso relevante dentro del ingreso mensual, aunque no integran el salario básico durante la vigencia del esquema trimestral, lo que genera diferencias entre el salario registrado y el ingreso efectivo de bolsillo.

Los empleados de Comercio completarán los aumentos de sueldo escalonados en junio.

Escalas salariales de Comercio resumidas para junio 2026

Con la aplicación completa del incremento del 1,5% correspondiente al último tramo, estas son las escalas estimadas para jornada completa, sin incluir adicionales como antigüedad, presentismo o tareas especiales.

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Incluye suma fija no remunerativa de $120.000. </div> <table> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th class="money">Básico</th> <th class="money">Suma fija</th> <th class="money">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-label="Categoría">Maestranza A</td> <td class="money" data-label="Básico">$1.113.585</td> <td class="money" data-label="Suma fija">$120.000</td> <td class="money total" data-label="Total">$1.233.585</td> </tr> <tr> <td data-label="Categoría">Maestranza B</td> <td class="money" data-label="Básico">$1.116.794</td> <td class="money" data-label="Suma fija">$120.000</td> <td class="money total" data-label="Total">$1.236.794</td> </tr> <tr> <td data-label="Categoría">Maestranza C</td> <td class="money" data-label="Básico">$1.128.038</td> <td class="money" data-label="Suma fija">$120.000</td> <td class="money total" data-label="Total">$1.248.038</td> </tr> <tr> <td data-label="Categoría">Administrativo A</td> <td class="money" data-label="Básico">$1.125.631</td> <td class="money" data-label="Suma fija">$120.000</td> <td class="money total" data-label="Total">$1.245.631</td> </tr> <tr> <td data-label="Categoría">Administrativo B</td> <td class="money" data-label="Básico">$1.130.454</td> <td class="money" data-label="Suma fija">$120.000</td> <td class="money total" data-label="Total">$1.250.454</td> </tr> <tr> <td data-label="Categoría">Administrativo C</td> <td class="money" data-label="Básico">$1.135.270</td> <td class="money" data-label="Suma fija">$120.000</td> <td class="money total" data-label="Total">$1.255.270</td> </tr> <tr> <td data-label="Categoría">Administrativo D</td> <td class="money" data-label="Básico">$1.149.729</td> <td class="money" data-label="Suma fija">$120.000</td> <td class="money total" data-label="Total">$1.269.729</td> </tr> <tr> <td data-label="Categoría">Administrativo E</td> <td class="money" data-label="Básico">$1.161.775</td> <td class="money" data-label="Suma fija">$120.000</td> <td class="money total" data-label="Total">$1.281.775</td> </tr> <tr> <td data-label="Categoría">Administrativo F</td> <td class="money" data-label="Básico">$1.179.445</td> <td class="money" data-label="Suma fija">$120.000</td> <td class="money total" data-label="Total">$1.299.445</td> </tr> <tr> <td data-label="Categoría">Cajeros A</td> <td class="money" data-label="Básico">$1.129.646</td> <td class="money" data-label="Suma fija">$120.000</td> <td class="money total" data-label="Total">$1.249.646</td> </tr> <tr> <td data-label="Categoría">Cajeros B</td> <td class="money" data-label="Básico">$1.135.270</td> <td class="money" data-label="Suma fija">$120.000</td> <td class="money total" data-label="Total">$1.255.270</td> </tr> <tr> <td data-label="Categoría">Cajeros C</td> <td class="money" data-label="Básico">$1.142.499</td> <td class="money" data-label="Suma fija">$120.000</td> <td class="money total" data-label="Total">$1.262.499</td> </tr> <tr> <td data-label="Categoría">Vendedor A</td> <td class="money" data-label="Básico">$1.129.646</td> <td class="money" data-label="Suma fija">$120.000</td> <td class="money total" data-label="Total">$1.249.646</td> </tr> <tr> <td data-label="Categoría">Vendedor B</td> <td class="money" data-label="Básico">$1.153.746</td> <td class="money" data-label="Suma fija">$120.000</td> <td class="money total" data-label="Total">$1.273.746</td> </tr> <tr> <td data-label="Categoría">Vendedor C</td> <td class="money" data-label="Básico">$1.161.775</td> <td class="money" data-label="Suma fija">$120.000</td> <td class="money total" data-label="Total">$1.281.775</td> </tr> <tr> <td data-label="Categoría">Vendedor D</td> <td class="money" data-label="Básico">$1.179.445</td> <td class="money" data-label="Suma fija">$120.000</td> <td class="money total" data-label="Total">$1.299.445</td> </tr> </tbody> </table> </div> </body> </html> '>

Qué implica el aumento del 1,5% en junio

El tramo final del incremento del 5% acordado en la paritaria de Comercio comienza a regir desde el 1 de junio de 2026. En términos prácticos, esto significa que el aumento impactará sobre los salarios devengados durante junio, que los trabajadores cobrarán en los primeros días de julio.

Con esta última actualización, los haberes incorporarán de manera completa el esquema escalonado pactado entre FAECYS y las cámaras empresarias:

Los tres tramos del aumento remunerativo (2% + 1,5% + 1,5%)

La suma no remunerativa mensual de $ 100.000

La suma fija adicional de $ 20.000, bajo el concepto “Recomposición No Remunerativa”

La contribución extraordinaria a OSECAC de $ 28.000 mensual

En paralelo, junio también coincide con el pago del medio aguinaldo (Sueldo Anual Complementario), que se calcula sobre las remuneraciones devengadas durante el semestre. En ese marco, algunos conceptos no remunerativos pueden tener un tratamiento diferencial según lo establecido en el acuerdo paritario y la liquidación de cada empleador.

Las sumas no remunerativas son parte clave de las paritarias de empleados de Comercio.

Un esquema de paritarias cada vez más híbrido

El acuerdo de empleados de Comercio continúa en línea con los aumentos porcentuales moderados combinados con sumas fijas en el ingreso mensual.

El sector mercantil continúa siendo uno de los principales termómetros del empleo registrado en Argentina. Por su volumen y capilaridad, los acuerdos de Comercio suelen funcionar como referencia indirecta para otros sectores de servicios, especialmente cuando con varias negociaciones salariales fragmentada y revisiones trimestrales en marcha.