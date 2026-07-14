El Mercado se prepara para el próximo dato de inflación correspondiente al mes de junio.

Todo indicaría que el IPC volvería a apuntar a la baja y con chances de perforar el 2% mensual.

Mientras, el BCRA continúa su racha compradora de reservas y supera los u$s 11.500 millones de compras en el año.

Además, el gobierno apunta a reformar la carta orgánica del BCRA y limitar a cualquier gobierno, para que no incurra en déficit fiscal.

Durante la ultima semana también se publicaron datos de actividad que anticipan un buen dato en la Economía, para lo que fue el mes de mayo.

Conversamos sobre la actualidad macro y de mercados con Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones.