El BCRA realizó la segunda mayor compra y ya acumula el 96% de la meta anual planificada por el FMI. Cómo incide en la economía y qué desafíos aún debe enfrentar el Gobierno.

El economista y exdirector del Banco Central, Jorge Carrera, analizó las fuentes de dólares que tendría la economía argentina de cara a 2027 y expresó dudas sobre varios de los supuestos del programa financiero presentado por el Gobierno de Javier Milei.

Según Carrera, la pregunta central que atraviesa la incertidumbre económica actual es “ cuántas fuentes de dólares al margen de la minería y del agro vamos a tener ”.

En este sentido, el economista puso en duda que los organismos internacionales aporten los fondos previstos y sostuvo que “es muy improbable que en el año electoral” generen un flujo neto positivo hacia el país.

Carrera explicó que, más allá de las promesas, siempre existe una diferencia entre lo anunciado y lo efectivamente desembolsado. “Con los organismos internacionales, siempre está lo que te prometen y lo que muestran, que son los desembolsos brutos”, detalló.

Según su lectura, estas entidades suelen retener fondos ante un cambio de gobierno. “Lo que hacen ellos es decir ‘bueno, me guardo o me construyo un buffer para ir a negociar con el nuevo gobierno’”, explicó.

El especialista diferenció este comportamiento del observado durante las gestiones de Donald Trump en Estados Unidos. Consideró que fueron las administraciones “que han tenido más con rienda corta” a esos organismos frente a la Argentina.

Sobre otras fuentes de divisas, Carrera anticipó un freno en el financiamiento de las provincias. Afirmó que “es muy probable que en un año electoral las provincias ya no emitan” deuda en el exterior.

También planteó incertidumbre sobre las obligaciones negociables privadas, ya que aún resta definir “si es un año de emisión neta o es un año de pagos netos” en ese segmento.

El economista identificó a la demanda de utilidades empresarias como un factor clave de presión cambiaria. Al mismo tiempo, adelantó que espera “una generación de utilidades récord” por parte de las compañías este año.

Por otro lado, se refirió a los u$s 5.000 millones que el Tesoro planea comprarle al Banco Central durante 2027. Dijo que “es muy incierto” si el Gobierno podrá sostener ese nivel de operaciones.

Sobre la meta de colocar otros 5.000 millones de dólares en deuda en pesos, Carrera fue categórico. “La deuda en pesos es una gran incógnita”, resumió sobre ese tramo del programa financiero.

El exfuncionario advirtió que el resultado dependerá de la tasa de interés necesaria para retener esos fondos en moneda local. Precisó que existe “ un sendero muy estrecho ” para el Gobierno en esa definición.

Carrera concluyó que la discusión de fondo excede el mecanismo de financiamiento del Estado. Insistió en que la Argentina debe definir “quién va a pagar los impuestos, cómo se van a pagar los impuestos y cómo vas a gastar”.