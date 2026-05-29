La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cerró un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector, en busca de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al avance de la inflación.

Fue firmado junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), y establece aumentos salariales para los próximos tres meses.

Paritaria UOCRA confirmada: ¿qué aumentos se acordaron?

Se trata del segundo tramo de la paritaria anual 2026-2027, que prevé aumentos escalonados entre junio y agosto, además de sumas no remunerativas y otros extras.

El acuerdo fija un incremento total acumulativo del 6% , que se aplicará en tres tramos consecutivos.

Junio 2026 : 2,1%

Julio 2026 : 2,0%

Agosto 2026: 1,9%

La paritaria prevé aumentos escalonados entre junio y agosto. Foto: NA.

Estos porcentajes se aplican de manera acumulativa sobre los salarios básicos de cada mes, lo que implica una mejora progresiva en los ingresos del sector.

Además de los aumentos porcentuales, el convenio contempla el pago de sumas no remunerativas en junio y julio, que se abonarán en dos cuotas quincenales y estarán alcanzadas por aportes a la obra social.

Cuánto cobrará el gremio de la construcción en junio de 2026

Junto con los aumentos porcentuales, los trabajadores recibirán sumas fijas no remunerativas que varían según la categoría. En junio, los montos a cobrar son los siguientes:

Oficial Especializado

Zona A: $ 6.666

Zona B: $ 7.400 (incluye adicional por zona de $ 733)

Zona C: $ 10.234 (incluye adicional por zona de $ 3.568)

Zona C-Austral: $ 13.333 (incluye adicional por zona de $ 6.666)

Junto con los aumentos porcentuales, los trabajadores recibirán sumas fijas no remunerativas que varían según la categoría. Foto: Archivo.

Oficial

Zona A: $ 5.703

Zona B: $ 6.333 (incluye adicional por zona de $ 631)

Zona C: $ 9.595 (incluye adicional por zona de $ 3.892)

Zona C-Austral: $ 11.405 (incluye adicional por zona de $ 5.703)

Medio Oficial

Zona A: $ 5.270

Zona B: $ 5.842 (incluye adicional de $ 572)

Zona C: $ 9.259 (incluye adicional de $ 3.989)

Zona C-Austral: $ 10.540 (incluye adicional de $ 5.270)

Ayudante

Zona A: $ 4.851

Zona B: $ 5.409 (incluye adicional de $ 558)

Zona C: $ 8.990 (incluye adicional de $ 4.140)

Zona C-Austral: $ 9.701 (incluye adicional de $ 4.851)

Sereno

Zona A: $ 881.193

Zona B: $ 981.688 (incluye adicional de $ 100.495)

Zona C: $ 1.473.164 (incluye adicional de $ 591.971)

Zona C-Austral: $ 1.762.386 (incluye adicional de $ 881.193)

Sumas no remunerativas a cobrar en junio

Zona “A” Zona “B” Zona “C” Zona “C- Austral” Ayudante $50,300.00 $55,900.00 $77,200.00 $100,600.00 Medio Oficial $53,400.00 $59,300.00 $82,000.00 $106,800.00 Oficial $58,300.00 $64,700.00 $89,500.00 $116,600.00 Oficial Especializado $63,300.00 $70,300.00 $97,200.00 $126,600.00 Sereno $50,300.00 $55,900.00 $77,200.00 $100,600.00

Aguinaldo para los trabajadores de la construcción

El Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo para los trabajadores de la UOCRA nucleados bajo la Ley de Contrato de Trabajo se calcula tomando el 50 % de la mayor remuneración mensual percibida en el semestre. El plazo límite para cobrar la primera cuota es el 30 de junio de 2026, aunque se puede extender hasta el 6 de julio como fecha tope.

Qué otros puntos se acordaron

La negociación también incluyó otros aspectos clave que impactan tanto en trabajadores como en empleadores: