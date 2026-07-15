Argentina juega la semifinal del Mundial y crece la “economía celeste y blanca”, el fenómeno que sigue a la Selección
Con la semifinal con Inglaterra como telón de fondo, familias que buscan completar el álbum y negocios que viven un boom reflejan el impacto en actividad de la pasión futbolera. La economía albiceleste no para de crecer
CNV flexibilizó parte de las restricciones para las sociedades de Bolsa, pero el sector sostiene que las limitaciones para operar cuando existe financiamiento complican al mercado. Algunas voces en la City se quejan de una desregulación a medias