El Gobierno nacional dio un nuevo paso con el objetivo de expandir la frontera energética en el Mar Argentino . Mediante el Decreto 590/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se instruyó a la Secretaría de Energía a convocar a un Concurso Público Internacional para la adjudicación de un permiso de exploración en un área ubicada en la Cuenca Argentina Norte.

La medida tiene su origen en una “manifestación de interés” presentada el 14 de febrero de 2025 por la empresa Challenger Energy Group PLC.

La firma solicitó formalmente el permiso para operar en esta zona de jurisdicción nacional, que cuenta con una superficie aproximada de 5000 kilómetros cuadrados.

Los argumentos del Gobierno para explorar la plataforma

La normativa destaca que las actividades de exploración costa afuera son fundamentales para “determinar el potencial hidrocarburífero de los yacimientos” en la Plataforma Continental Argentina. Tras el reconocimiento internacional de los nuevos límites del territorio marítimo en 2016, el país incorporó más de 1.782.500 kilómetros cuadrados bajo su control, lo que abre una ventana de oportunidad para la maximización de la renta mediante la explotación de recursos.

Desde la Secretaría de Energía se busca atraer empresas que cuenten con la capacidad técnica y financiera necesaria para aportar tecnología de punta, equipos y maquinarias.

Este llamado se suma a los antecedentes del Concurso Público Internacional Costa Afuera N° 1 de 2018, que ya había incrementado la actividad del sector con beneficios en el crecimiento económico y la generación de empleo.

Blindaje jurídico y arbitraje internacional

Un punto clave para los inversores es la inclusión de cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en Estados que formen parte de la Convención de Nueva York de 1958. No obstante, el decreto aclara que esta aceptación no implica una renuncia a la inmunidad de ejecución sobre activos estratégicos del Estado.

Entre los bienes que quedan protegidos frente a eventuales sentencias se encuentran:

Las reservas del Banco Central de la República Argentina .

Bienes del dominio público localizados en territorio nacional.

Activos que presten servicios públicos esenciales.

Bienes de carácter militar o del patrimonio cultural.

Regalías y próximos pasos

El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli, delega en la Secretaría de Energía la facultad de otorgar tanto el permiso de exploración como la eventual concesión de explotación.

Los futuros concesionarios deberán abonar regalías sobre la producción, cuya fórmula de cálculo y componentes serán definidos en el Pliego de Bases y Condiciones que regirá el concurso.