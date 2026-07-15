La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 15 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 15 de julio de 2026. A la cabeza salió el 5752 (Madre e hijo).

1° 5752 11° 0927 2° 3899 12° 1228 3° 9551 13° 1221 4° 8354 14° 4629 5° 6209 15° 0039 6° 6199 16° 4175 7° 4037 17° 9481 8° 3186 18° 2992 9° 7927 19° 8300 10° 5272 20° 9729

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.