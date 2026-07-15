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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 15 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 15 de julio de 2026. A la cabeza salió el 5752 (Madre e hijo).

 1°5752 11°0927 
 3899  12°1228
 3°9551  13°1221 
 8354  14°4629 
 6209  15°0039 
 6°6199  16°4175
 4037  17°9481 
 3186  18°2992 
 7927  19°8300 
 10°5272 20°9729 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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