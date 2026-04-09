La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de abril de 2026. Este mes, los haberes se cobrarán entre el viernes 10 y el jueves 30. Además, el organismo previsional anunció un aumento del 2,90%, de acuerdo al dato de inflación de febrero de 2026. Los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 2,90% en sus haberes. Además, el Gobierno confirmó que el bono previsional se mantendrá vigente durante todo el 2026. El organismo previsional publicó el calendario de pagos para el cuarto mes del año. Este se desarrollará de la siguiente manera: Con el nuevo aumento, los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) quedan conformados de la siguiente manera: Los titulares de las asignaciones familiares cobrarán en las siguientes fechas: