La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo valor del Complemento Leche correspondiente al Plan de los Mil Días para abril de 2026. Este monto se acredita automáticamente junto al pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE). El nuevo valor confirmado es de $51.547 por cada menor de edad que cumpla con los requisitos. Para verificar la liquidación exacta del beneficio y la Asignación, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES a partir del 10 de abril, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social, en el apartado de “Hijos” > “Mis asignaciones”. Tené en cuenta que el calendario de pagos sigue la terminación del DNI, en conjunto con el cronograma habitual de la AUH. El pago se acredita automáticamente sin necesidad de realizar trámites previos. Alcanza a los siguientes grupos: Este refuerzo es independiente de la Tarjeta Alimentar. Mientras que el Complemento Leche se actualiza por movilidad, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen en los valores vigentes desde marzo de 2024: