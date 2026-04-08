La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una suba del 2,9% en las asignaciones familiares que comenzará a regir en abril de 2026. La medida también modifica los límites de ingresos del grupo familiar, un factor clave para determinar quiénes pueden acceder al beneficio. La actualización fue formalizada a través de la Resolución 79/2026 y alcanza a las prestaciones contempladas en la Ley 24.714. Los nuevos valores se aplican a todos los pagos realizados desde el cuarto mes del año. Los montos varían según el ingreso del grupo familiar (IGF) y el tipo de prestación. Para trabajadores en relación de dependencia y beneficiarios de riesgos del trabajo en la zona general, las cifras quedan de la siguiente manera: Asignación por Hijo Asignación por Hijo con Discapacidad Otras prestaciones Estos valores corresponden a la zona general del país, aunque pueden ser más altos en regiones con condiciones diferenciales, como el sur. El incremento del 2,9% responde al mecanismo de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones según la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En este caso, se tomó como referencia la variación de precios correspondiente a marzo de 2026. El ajuste alcanza a la mayoría de las asignaciones familiares, aunque algunas —como ayuda escolar, nacimiento, adopción y matrimonio— se actualizan con otra periodicidad. En los casos en que surgen decimales, los valores se redondean hacia arriba. La normativa también redefine los límites de ingresos del grupo familiar. Desde abril, si alguno de los integrantes percibe más de $ 2.801.551 mensuales, el grupo queda automáticamente excluido del cobro de asignaciones, incluso si el ingreso total familiar no supera el máximo establecido. Para calcular el ingreso familiar se consideran sueldos brutos, jubilaciones, pensiones y prestaciones por desempleo. En el caso de monotributistas, el encuadre depende de la categoría dentro del régimen simplificado. El sistema alcanza a un universo amplio de beneficiarios, entre ellos: Para acceder, es indispensable cumplir con los requisitos de ingresos y presentar la documentación correspondiente.