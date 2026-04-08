La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,90% en los haberes previsionales de abril, lo que eleva la jubilación mínima a $ 380.319,31. A ese monto se suma el bono extraordinario de $ 70.000 destinado a quienes perciben el haber mínimo. De esta manera, ningún jubilado ni pensionado cobrará menos de $ 450.319,31. Sin embargo, en abril el organismo previsional ajustó los requisitos para acceder al refuerzo, por lo que no todos los beneficiarios lo cobrarán. Durante abril, las jubilaciones y pensiones reciben un aumento del 2,90%, en línea con el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC. Con esta actualización, el haber mínimo se fija en $ 380.319,31 y, con el bono de $ 70.000, el ingreso total alcanza los $450.319,31. Desde ANSES aclararon que el bono se pagará únicamente a los titulares cuyo haber no supere los $ 450.319,31. En los casos en los que el ingreso sea superior a $ 380.319,31, el organismo liquidará un monto complementario hasta alcanzar ese tope. Por el contrario, quienes perciban un haber mayor a $ 450.319,31 quedarán excluidos del refuerzo y no cobrarán el bono. Con el aumento y el bono extraordinario, los montos de las prestaciones quedan establecidos de la siguiente manera: ANSES difundió el cronograma de pagos de abril, que se organiza según el monto del haber y la terminación del DNI.