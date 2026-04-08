La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los topes de ingresos para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación Familiar por Hijo (SUAF). La medida impacta en los requisitos para mantener el cobro de las asignaciones familiares y podría dejar a algunas familias fuera del beneficio. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) dejarán de percibir el beneficio si los ingresos de su grupo familiar superan el salario mínimo vigente, que en abril se ubicó en $ 357.800. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), los ingresos no deberán superar los $ 2.801.551 por progenitor ni los $ 5.603.101 por grupo familiar para mantener el cobro de la asignación. Con el aumento del 2,90%, los haberes de las asignaciones familiares quedan conformados de la siguiente manera: ANSES informó el cronograma de pagos para los titulares de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo, según la terminación del DNI: