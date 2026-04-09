Miles de jubilados esperan al viernes 10 de abril para que ANSES de inicio al calendario de pagos. El haber jubilatorio recibirá un incremento de 2,9%, porcentaje derivado de la inflación registrada por el INDEC durante febrero. Con el aumento confirmado, miles de adultos mayores se preguntan si durante el corriente mes cobrarán el bono de $ 70.000. El último ajuste de 2,9% dejó un haber previsional mínimo de $ 380.319. En esta línea, los pensionados pasarán a percibir los siguientes montos: Desde el Gobierno informaron que el bono de $ 70.000 se mantendrá vigente para el pleno de los beneficiarios que hasta que cobren $ 450.319,31. En caso el haber a cobrar sea mayor a la mínima ($ 380.319), pero menor a $ 450.319,31, se liquidará un compensatoria hasta alcanzar la última cifra. ANSES publicó el calendario de pagos para los adultos mayores: