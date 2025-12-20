ANSES suspenderá las pensiones de todas estas personas y no cobrarán sus haberes por este motivo Fuente: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica controles periódicos sobre jubilaciones y pensiones para garantizar que las prestaciones se cobren de manera correcta y conforme a la normativa vigente.

En ese marco, existen situaciones específicas en las que la ANSES puede suspender el pago de los haberes, lo que genera preocupación entre jubilados y pensionados. Por tal motivo, es importante conocer en qué casos se aplica y cómo hacer para activar nuevamente el cobro de la prestación.

En qué casos ANSES puede suspender una jubilación o pensión

El cobro de una jubilación o pensión puede ser suspendido cuando se detectan determinadas irregularidades o faltas administrativas. Uno de los motivos más frecuentes ocurre cuando el titular no se presenta a cobrar durante tres meses consecutivos o cuando la cuenta bancaria donde se deposita la prestación no registra movimientos en ese mismo período.

Otro motivo habitual es la detección de incompatibilidades, como el cobro simultáneo de beneficios que no pueden percibirse juntos según la normativa previsional.

Además, ANSES puede suspender los haberes si el beneficiario sale del país por un tiempo prolongado y no informa previamente su ausencia al organismo.

Qué significa la suspensión de los haberes de ANSES

Un punto clave que ANSES remarca es que la suspensión del cobro no equivale a la pérdida de la jubilación o pensión. El beneficio sigue vigente, pero queda inactivo hasta que el titular realice el trámite correspondiente para reactivar los pagos.

Durante el tiempo que dure la suspensión, el beneficiario no podrá cobrar los haberes mensuales. Sin embargo, una vez regularizada la situación, es posible volver a percibir la prestación y reclamar los montos que no se cobraron, siempre que se cumplan los requisitos.

Cómo reactivar los haberes suspendidos en ANSES

Para volver a cobrar una jubilación o pensión suspendida, es necesario iniciar un trámite presencial con turno previo en una oficina de ANSES. El titular deberá presentar la documentación requerida, que incluye el DNI, el Formulario Reclamo de Haberes (PS 6.236) y la documentación que justifique la reactivación de la prestación, como un certificado de estudios o constancia de cese, según el caso.

Si el trámite lo realiza un representante, también se debe presentar el Formulario “Carta Poder” (PS 6.4) o un poder general otorgado por escribano, en caso de que el apoderado no figure en el recibo de cobro.

En situaciones donde el beneficiario se encuentre en el exterior, el reclamo debe gestionarse a través de un apoderado, representante o banco apoderado en la Argentina. Cumplidos estos pasos, ANSES evaluará la solicitud y, de corresponder, reactivará el pago de los haberes.