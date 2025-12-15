La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) actualizará muchas de sus prestaciones sociales. Por tal motivo, ya se conoce cuánto aumentarán las jubilaciones, pensiones, AUH y SUAF para enero de 2026.

El organismo previsional basa sus incrementos en la Ley de Movilidad, la cual tomo como referencia el último dato de inflación. En esta ocasión, el INDEC informó que en noviembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,5%.

¿Cuánto aumentan las jubilaciones y pensiones en enero 2026?

Para el próximo mes, las jubilaciones mínimas recibirán un 2,5% de aumento, lo cual dejará la base en $ 349.303,33. Además, si el Gobierno confirma el bono de $ 70.000, los montos serán los siguientes:

Jubilación mínima : $ 349.303,33 (haber mínimo) + bono de $ 70.000= $ 419.303,33

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 279.443,60 + bono de $ 70.000= $ 349.443,60

Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $ 279.443,60 + bono de $ 70.000= $ 314.523,04

¿A cuánto sube la AUH y SUAF en enero 2026?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también aumentan para el primer mes de 2026. Vale destacar que, en la primera prestación, solo se otorga el 80% del monto:

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $125.529,58

Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad : $408.697,46

Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango) : $61.252

Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF) : $199.433,02

Pensión Madre de 7 Hijos: $349.303,33.

Cronograma de pagos: cuándo cobran los jubilados con haberes mínimos en enero 2026

Documentos finalizados en 1: a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 2: a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 3: a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 4: a partir del día 15 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 5: a partir del día 16 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 6: a partir del día 19 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 7: a partir del día 20 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 8: a partir del día 21 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 9: a partir del día 22 de enero de 2026.

Cronograma de pagos: cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima en enero 2026

Documentos finalizados en 0 y 1: a partir del día 23 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 2 y 3: a partir del día 26 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 4 y 5: a partir del día 27 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 6 y 7: a partir del día 28 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 8 y 9: a partir del día 29 de enero de 2026.

Cuándo se pagan las Pensiones No Contributivas en enero 2026

Documentos finalizados en 0 y 1, a partir del día 9 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 2 y 3, a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 4 y 5, a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 6 y 7, a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 8 y 9, a partir del día 15 de enero de 2026.

Calendario de pagos: cuándo se cobra la AUH y SUAF