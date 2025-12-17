En esta noticia ¿Cuánto se cobra por AUH en diciembre 2025?

Diciembre se convierte en el mes más fuerte para los ingresos de miles de familias que dependen de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Además del aumento confirmado en la prestación, ANSES deposita dos extras automáticos que no requieren trámite: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días.

Estos beneficios se acreditan en la misma cuenta y en la misma fecha que la AUH, lo que permite sumar cifras importantes antes de fin de año. El único requisito es tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES.

¿Cuánto se cobra por AUH en diciembre 2025?

La AUH tuvo un incremento del 2,3% este mes. El monto total por hijo es de $ 122.448, aunque ANSES paga el 80% cada mes: $ 97.958,40. El 20% restante ($ 24.489,60) se cobra más adelante, tras presentar la Libreta AUH.

Para hijos con discapacidad, el total asciende a $ 398.693, con un pago mensual de $ 318.954,40.

Tarjeta Alimentar: el refuerzo más alto

Este beneficio, administrado por el Ministerio de Capital Humano junto con ANSES, se deposita automáticamente a quienes reciben AUH. Los montos vigentes en diciembre son:

$ 52.250 para familias con un hijo

$ 81.936 para familias con dos hijos

$ 108.062 para familias con tres o más hijos

Una madre con dos hijos suma casi $ 82.000 extra sin hacer ningún trámite.

Complemento Leche: apoyo para la primera infancia

El segundo refuerzo es el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días. Está destinado a madres con hijos menores de 3 años y titulares de la Asignación por Embarazo (AUE). En diciembre, el monto es de $ 47.340 por hijo y se acredita junto con la AUH o la AUE.

ANSES paga dos extras en diciembre: quiénes cobran y cuánto reciben

Ejemplo de ingresos en diciembre

Madre con dos hijos menores de 14 años: AUH + $ 81.936 de Tarjeta Alimentar.

Si uno de los niños tiene menos de 3 años, se suma $ 47.340 del Complemento Leche.

$ 108.062 de Madre con tres hijos: AUH +de Tarjeta Alimentar , más Complemento Leche si corresponde.

Todo se deposita en la misma cuenta, sin escalonamientos.

Calendario de pagos AUH diciembre 2025

ANSES confirmó las fechas según la terminación del DNI:

0: 9 de diciembre

1: 10 de diciembre

2: 11 de diciembre

3: 12 de diciembre

4: 15 de diciembre

5: 16 de diciembre

6: 17 de diciembre

7: 18 de diciembre

8: 19 de diciembre

9: 22 de diciembre

Para la AUE, los pagos van del 10 al 23 de diciembre.