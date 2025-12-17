Tras el último dato de inflación, cómo quedará la jubilación mínima de ANSES en enero 2026

En enero de 2026, la jubilación mínima que paga ANSES volverá a subir. El ajuste será del 2,47%, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre. Este incremento marca el primer aumento del año para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

El esquema de movilidad mensual, vigente desde abril de 2024, reemplazó los aumentos trimestrales por actualizaciones automáticas cada mes.

El objetivo oficial es reducir el desfasaje entre precios e ingresos, aunque el debate sobre el poder adquisitivo sigue abierto.

Jubilación mínima ANSES: cuánto se cobra en enero

Con el aumento del 2,47%, la jubilación mínima será de $ 349.303,33. Este valor surge de la fórmula que ajusta según la inflación de dos meses atrás. El sistema busca dar previsibilidad, pero muchos jubilados dependen de bonos para sostener sus gastos.

¿Habrá bono en enero 2026?

El Gobierno analiza si mantiene el refuerzo de $ 70.000 para quienes cobran la mínima. Si se confirma, el ingreso total llegaría a $ 419.303,33. ANSES aún no oficializó la continuidad del bono.

¿Cómo quedan otras prestaciones?

El aumento también impacta en pensiones y PUAM:

PUAM: $ 279.443,60

Pensiones no contributivas: $ 244.523,04Si se suma el bono, estos montos subirían a $ 349.443,60 y $ 314.523,04, respectivamente. La pensión para madres de siete hijos se equipara a la jubilación mínima.

¿Cuánto cobro de AUH?

La movilidad mensual también ajusta las asignaciones:

AUH: $ 125.529,58

AUH por discapacidad: $ 408.697,46

Asignación por Embarazo: $ 118.454,32

En AUH y AUE se mantiene el esquema del 80% mensual y 20% retenido, que se cobra tras presentar la libreta sanitaria y escolar.

¿La movilidad mensual alcanza?

Desde abril de 2024, los haberes se actualizan cada mes según el IPC. El sistema se automatizó en enero de 2025. Sin embargo, expertos advierten que si la inflación sigue alta, los aumentos no garantizan mejoras reales en el poder de compra.