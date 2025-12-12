La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cuándo se paga el complemento de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un trámite obligatorio que certifica la asistencia escolar, el cumplimiento del calendario de vacunación y los controles de salud de cada niño o adolescente a cargo.

Según indicó el organismo previsional, el pago del complemento, que corresponde al 20% retenido de la prestación, se realiza a los 60 días de haber presentado la Libreta AUH. Sin embargo, también se advirtió que este plazo puede extenderse hasta 90 días, dependiendo de la fecha exacta en la que se entregó el formulario correspondiente.

En los casos en los que el monto no se acredite pasado el plazo máximo de 90 días, los titulares deberán iniciar un reclamo en ANSES, a fin de que se revise la situación particular y se habilite el pago del beneficio retenido.

¿Cómo cobrar el adicional de la libreta AUH?

La Libreta de AUH es el documento mediante el cual las familias acreditan que los menores cumplieron con los controles de salud, vacunación y escolaridad , tal como exige el Decreto 1602/09 . Su presentación anual es indispensable para cobrar la totalidad de la asignación.

El trámite permite cobrar lo acumulado entre marzo de 2024 y febrero de 2025.

En cuanto a la modalidad de presentación, Anses recordó que la Libreta puede entregarse en forma presencial o digital, y que la fecha límite para realizar el trámite es el 31 de diciembre de 2025, sin excepción.

Para quienes opten por hacer la presentación en línea, deberán seguir estos pasos:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Acceder a «Hijos» > «Libreta AUH» para consultar la información del menor. Si aparece alguna sección pendiente (salud, vacunación o educación), seleccionar «Generar Libreta». Imprimir el formulario y presentarlo en la escuela o centro de salud para su firma. Tomar una foto clara del formulario completo en formato JPG (menos de 3 MB). Ingresar nuevamente a Mi Anses y seleccionar «Subir Libreta AUH» para completar el envío.

Algunas familias serán dadas de baja de la AUH. Fuente: Shutterstock Gorka Vega Barbero

¿Cuánto se cobra por libreta AUH?

Una vez finalizada la carga, el sistema envía un correo de confirmación, lo que garantiza que el trámite se registró correctamente. En caso de no poder realizarlo de manera digital, el titular puede presentarse sin turno en una oficina de Anses o en un operativo territorial para entregar el formulario en papel.

Respecto del monto del 20% retenido, Anses informó que el valor depende de la zona geográfica, el tipo de prestación y la cantidad de meses efectivamente cobrados. Para quienes percibieron la AUH durante los 12 meses entre marzo de 2024 y febrero de 2025, los montos vigentes son:

Valor general : $188.069,40 por menor y $612.401,00 por hijo con discapacidad.

Zona Austral: $244.491,60 por menor y $796.122,60 por hijo con discapacidad.

Finalmente, el organismo recordó que la zona austral comprende las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires, donde rigen montos diferenciales por región.

¿Cuándo se paga la libreta AUH?

La libreta AUH se liquidará junto con los haberes en caso de corresponder, al igual que otros adicionales como la Tarjeta Alimentar.