Mi ANSES: este beneficio clave llegará a más de $ 400.000 en enero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad experimentará un nuevo aumento en enero de 2026, alcanzando los $ 408.705 por cada hijo a cargo con certificado de discapacidad vigente.

Este incremento del 2,47% se produce en el marco de la movilidad mensual establecida por el Decreto 274/2024, que vincula los ajustes al Índice de Precios al Consumidor.

El monto representa un avance significativo respecto a diciembre de 2025, cuando la prestación llegaba a $ 398.853. Con esta nueva actualización, la AUH con Discapacidad superará por primera vez la barrera de los $ 400.000, consolidándose como uno de los beneficios sociales de mayor cuantía dentro del sistema de protección social argentino.

El esquema de pago: 80% directo y 20% retenido

Como sucede habitualmente, ANSES abonará el 80% del monto total de manera directa, lo que equivale a $ 326.964 que los beneficiarios recibirán en sus cuentas bancarias o tarjetas de débito. El 20% restante, correspondiente a $81.741, quedará retenido hasta que los titulares presenten la Libreta AUH.

Este documento acredita el cumplimiento de los controles de salud, la aplicación del calendario de vacunación y, en el caso de menores entre 5 y 18 años, la asistencia escolar regular. La presentación de la Libreta puede realizarse sin turno previo en cualquier oficina de ANSES una vez completados los formularios correspondientes en los centros de salud y educativos.

Beneficios adicionales: más de $ 480.000 en total para algunas zonas

Para los beneficiarios que residen en la denominada Zona 1 —que incluye La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido bonaerense de Patagones— el monto será considerablemente mayor debido al adicional por zona desfavorable.

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad tendrá un nuevo incremento en el primer mes de 2026. Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

En estas provincias, la AUH con Discapacidad ascenderá a $ 531.316 en enero, con un pago mensual directo de $ 425.052,80 y una retención de $ 106.263,20 hasta la presentación de la documentación requerida.

Complementos automáticos: Tarjeta Alimentar y otros beneficios

Las familias que perciben la AUH con Discapacidad también acceden automáticamente a otros beneficios, sin necesidad de realizar trámites adicionales:

Tarjeta Alimentar: los montos se mantienen congelados desde mayo de 2024 y varían según la cantidad de hijos:

$ 52.250 para hogares con un hijo

$ 81.936 para familias con dos hijos

$ 108.062 para grupos familiares con tres o más niños

Complemento Leche: se otorga de manera automática a través del cruce de información entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, sin que las familias deban solicitarlo.

Requisitos para acceder al beneficio de ANSES

La AUH con Discapacidad está destinada a familias en situación de vulnerabilidad social. Para acceder a ella, los solicitantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser padre, madre o tutor legal del menor o adulto con discapacidad.

Estar desocupado, ser trabajador no registrado, empleado del servicio doméstico o monotributista social.

Ser argentino y residir en el país, o extranjero con residencia mínima de dos años.

Contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en Mi ANSES.

Los ingresos del grupo familiar deben ser inferiores al salario mínimo, vital y móvil (actualmente $ 334.800), excepto para monotributistas sociales y trabajadores del servicio doméstico.

Un aspecto destacado de esta prestación es que no tiene límite de edad para el hijo o hija con discapacidad, a diferencia de la AUH tradicional que cubre hasta los 18 años.

Prórroga automática del CUD

La Agencia Nacional de Discapacidad prorrogó por única vez y por un año el vencimiento de los Certificados Únicos de Discapacidad que tienen fecha de vencimiento en 2025 y no tuvieron prórrogas anteriores. Esta medida alcanza de forma automática a la autorización para el cobro de asignaciones registradas en ANSES, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Sin embargo, esta prórroga no aplica a los CUD cuyo vencimiento en 2022, 2023 y 2024 fue prorrogado al 2025, los cuales deberán ser renovados durante el mismo año para no perder el beneficio.