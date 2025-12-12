La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que los jubilados y pensionados tienen la posibilidad de designar un apoderado para realizar trámites y cobrar sus prestaciones. Esta medida busca facilitar la gestión a quienes no pueden movilizarse o prefieren delegar el proceso en otra persona.

Cualquier persona mayor de 18 años puede ser designada como apoderado por un jubilado o pensionado . Esta opción permite que los beneficiarios cuenten con apoyo en la realización de gestiones esencial y en el cobro de sus haberes, lo que garantiza la continuidad de sus derechos.

¿Cómo asignar a un apoderado en ANSES?

Cuando el apoderado es un familiar, la designación se realiza sin necesidad de turno previo en centros de ANISES cercanos. Antes de iniciar el trámite, es fundamental verificar que los datos personales y los del grupo familiar estén actualizados en la plataforma del organismo previsional.

En una oficina de ANSES, el titular debe presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la documentación que acredite el vínculo con la persona que será designada como apoderado. Este requisito asegura la validez del procedimiento y evita inconvenientes posteriores.

Los jubilados de ANSES pueden designar un apoderado.

Jubilados ANSES: ¿puedo poner de apoderado a un amigo o amiga?

ANSES también permite que el apoderado no sea un familiar . En estos casos, es obligatorio solicitar un turno previamente para realizar la gestión. Esta alternativa amplía las opciones para quienes no cuentan con familiares disponibles para asumir la responsabilidad.

Entre las entidades que pueden ser designadas como apoderadas se incluyen organismos públicos nacionales, provinciales o municipales, mutuales, instituciones de asistencia social, abogados y procuradores. Para estas designaciones, se requiere un poder certificado ante escribano público.

En situaciones específicas, como internaciones en hospitales, sanatorios o asilos, los adultos mayores pueden designar al director o administrador de la institución como su apoderado. Esta posibilidad garantiza que el cobro de jubilaciones y pensiones continúe sin necesidad de desplazamientos físicos .

La medida busca brindar soluciones prácticas a quienes enfrentan dificultades para realizar trámites de manera presencial. De esta forma, se asegura que los beneficiarios mantengan el acceso a sus prestaciones sin interrupciones.

Esta gestión permite facilitar el cobro y otros trámites.

¿Cómo hacer el trámite fuera del país?

Los jubilados y pensionados que residen fuera del país también pueden designar un apoderado. En este caso, la opción más segura es elegir un banco habilitado que ofrezca la posibilidad de giro al exterior . Las entidades reconocidas por ANSES para este pago son el Banco Nación, el Banco Ciudad, Banco Patagonia, Banco Credicoop, Banco Piano y Banco Comafi.

El organismo recomienda a los beneficiarios informarse sobre los requisitos y pasos para la designación de apoderados para evitar problemas administrativos.