ANSES pagará un refuerzo de $ 100.000 en febrero para todas estas familias y solo se necesita un requisito: a quiénes beneficia Fuente: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social prepara un refuerzo económico para febrero destinado a acompañar a familias que atraviesan momentos clave. El objetivo es aliviar gastos puntuales y brindar apoyo en situaciones que generan un impacto fuerte en el presupuesto del hogar.

Este pago especial forma parte de las Asignaciones de Pago Único, un conjunto de prestaciones que se cobran una sola vez. En el caso del matrimonio, el monto establecido para febrero se encuentra por encima de los $ 100.000.

No obstante, el refuerzo no se paga de manera automática para todos ya que solo alcanza a quienes cumplan un requisito central vinculado a la situación familiar declarada ante el organismo.

Quiénes recibirán un extra de $ 100.000 en febrero

La Asignación de Pago Único por Matrimonio que entrega la ANSES es un tipo de prestación social que se le otorga a las parejas que hayan formalizado su unión y cumplan con los requisitos de ingresos vigentes.

Luego de la última actualización para los diferentes programas de asistencia y acompañamiento que están bajo la cartera que conduce Sandra Pettovello el monto de la APU por Matrimonio alcanza los $ 112.612.

Quiénes pueden cobrar el plus de ANSES

El beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad Social está dirigido a sectores específicos dentro del sistema previsional y de protección social. Los grupos alcanzados son

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Titulares de la prestación por desempleo.

Empleados de temporadaBeneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo en casos habilitados.

Cómo funcionan las Asignaciones de Pago Único de ANSES

Las Asignaciones de Pago Único de la ANSES están destinadas para cubrir eventos importantes en la vida de una familia. Entre ellos se incluyen nacimientos, adopciones y matrimonios, cuyas situaciones suelen implicar una importante erogación de dinero.

Asimismo, para cobrar este refuerzo es fundamental cumplir con los límites de ingresos establecidos. En el caso del grupo familiar no debe superar los $ 5.022.048 y ningún integrante puede exceder los $ 2.511.024 de manera individual.

Cómo hacer para cobrar la APU de ANSES

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Revisar y actualizar los datos personales y del grupo familiar.

Seleccionar el ítem de Asignaciones de Pago Único y generar la solicitud.

Adjuntar la documentación correspondiente como acta de matrimonio, partida de nacimiento o sentencia de adopción.

APU de ANSES: cómo quedaron los montos actualizados

Para el mes de febrero, las diferentes Asignaciones de Pago Único quedaron establecidas de la siguiente manera: