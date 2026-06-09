La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió al Gobierno nacional que realizará un paro de colectivos que frene por completo el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires en caso no se destraben las paritarias del sector.

La medida de fuerza convocada por el sindicato afecta a diversas líneas que conectan la Ciudad y el conurbano.

Paro de colectivos: la advertencia de la UTA al Gobierno nacional

El funcionamiento del transporte público corre riesgo luego de que el gremio envíe una carta formalmente al Ministerio de Economía. El sindicato a cargo de Roberto Fernández le exigió a Luis Caputo que intervenga para que ”trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes" que traban la paritaria de los choferes".

El documento remarca que la falta de respuestas “hace que la paz peligre”, ya que mantiene en vilo a los usuarios que dependen de la red de colectivos para llegar a sus centros de trabajo y estudio.

Desde el Poder Ejecutivo sostienen que el esquema actual de subsidios y tarifas apunta a utilizar de manera eficiente los recursos públicos y garantizar la continuidad del servicio.

Las cámaras empresariales del sector advirtieron que los fondos actuales no llegan a cubrir las mejoras que exige el gremio. Si bien aún no se fijó fecha para la huelga, el gremio se declaró en estado de alerta.

Qué líneas de colectivo serán afectadas por el paro