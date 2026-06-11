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El Gobierno nacional anunció un nuevo aumento para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. La medida forma parte del entendimiento alcanzado entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes y oficializada por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.
El programa mantiene un cupo de hasta 36.000 becas y está dirigido a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y científico del país, como energía, tecnología, logística y ciencias aplicadas.
El nuevo aumento para las Becas Manuel Belgrano
El Gobierno acordó aplicar un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano, el programa del Ministerio de Capital Humano destinado a estudiantes universitarios.
Actualmente, las Becas Manuel Belgrano tienen un monto mensual de $81.685, valor que se encuentra congelado desde hace dos años. Con el nuevo ajuste , el beneficio será de $122.527,50 mensuales. No obstante, aún resta la oficialización de los detalles administrativos y la fecha de implementación.
La iniciativa apunta a jóvenes de bajos ingresos que cursan en universidades públicas y busca fortalecer su continuidad académica.
El incremento fue incluido dentro de un acuerdo más amplio que busca descomprimir el conflicto universitario y avanzar en el cumplimiento parcial de los reclamos impulsados por las universidades nacionales.
¿Quiénes pueden anotarse y cuánto paga la beca en 2026?
El perfil de los beneficiarios se mantiene en línea con convocatorias anteriores, aunque las Bases y Condiciones actualizan y precisan los criterios para esta edición.
El programa está dirigido a:
- Estudiantes argentinos nativos o naturalizados.
- Jóvenes de entre 17 y 30 años (con excepciones para casos priorizados).
- Alumnos regulares de universidades públicas nacionales o provinciales.
- Personas cuyos ingresos familiares no superen seis salarios mínimos.
También se contemplan grupos priorizados, como personas con discapacidad o quienes integran hogares monoparentales, que pueden tener condiciones diferenciales en la evaluación.
Becas Manuel Belgrano 2026: una por una, las carreras que son compatibles con el pago
La Resolución 159/2026 también ratifica que el programa contará con un cupo máximo de 36.000 becas para todo el país.
Además, se actualizó la lista de carreras e instituciones alcanzadas, incorporando modificaciones en función de la oferta académica vigente. El programa prioriza especialmente áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico.
Entre las principales áreas incluidas se destacan:
- Energía e hidrocarburos
- Minería y geociencias
- Logística e infraestructura
- Tecnologías de la información
- Agroindustria y biotecnología
- Ciencias exactas y naturales
- Profesorados en áreas estratégicas