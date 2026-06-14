La industria de las ferias, congresos y exposiciones está en constante movimiento y demanda, cada vez más, mano de obra especializada. En este contexto, la Escuela de Oficios impulsada por la Cámara Argentina de la Industria Ferial (CAIFE) se consolida como un puente directo entre la capacitación profesional y el mercado de trabajo.

Recientemente, el programa celebró la entrega de diplomas a más de 130 nuevos profesionales. El acto institucional contó con la presencia de la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, destacando la importancia de esta iniciativa que se desarrolla de manera conjunta entre CAIFE, FECOBA y el Ministerio de Capital Humano.

¿Qué se estudia en la Escuela de Oficios CAIFE?

El programa está diseñado específicamente para responder a la demanda real de las empresas del sector ferial. Las capacitaciones se centran en áreas operativas y técnicas clave para el desarrollo de cualquier evento de gran magnitud. Entre las principales temáticas de formación se destacan:

Armado y montaje de stands.

Producción general.

Logística de eventos.

Instalaciones y servicios técnicos.

Fuente: CAIFE Fuente: CAIFE

Inserción laboral concreta

Desde su creación, la Escuela de Oficios ha superado los 800 egresados. Sin embargo, el dato más relevante es su efectividad como herramienta de empleo: actualmente, cerca del 10 % de quienes finalizaron la capacitación ya lograron incorporarse laboralmente al sector de manera directa, un número significativo para nichos industriales especializados.

¿Cómo anotarse en las próximas capacitaciones?

Para aquellas personas que estén buscando aprender un oficio dinámico y con oportunidades reales de trabajo a corto plazo, la entidad anunció que próximamente se abrirá una nueva etapa de inscripciones.

Los interesados en participar de las futuras cohortes de formación profesional deberán estar atentos y postularse a través de la página web oficial de CAIFE.