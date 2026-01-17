ANSES aplicó un cambio clave en el SUAF para todos los beneficiarios: qué se modifica desde ahora Fuente: Archivo

ANSES confirmó un ajuste decisivo en los topes del Sistema Único de Asignaciones Familiares. Desde febrero de 2026 entrarán en vigencia nuevos límites de ingresos que definirán quiénes pueden continuar recibiendo las prestaciones del SUAF.

Asimismo, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará una actualización del 2,85% sobre los montos base, correspondiente a la inflación de diciembre de 2025. Con este incremento, el tope máximo del grupo familiar será de $ 5.292.758, mientras que el ingreso individual no podrá superar los $ 2.646.379 para seguir dentro del sistema.

ANSES: aumentarán los topes de ingresos para el SUAF

Este aumento surge por la movilidad prevista en el Decreto 274/2024. La normativa establece que tanto los montos como los topes se ajusten todos los meses de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor calculado por el INDEC.

ANSES aplicó un cambio clave en el SUAF para todos los beneficiarios: qué se modifica desde ahora Fuente: Archivo

ANSES utiliza el dato con dos decimales. Por esa razón el ajuste final alcanzó el 2,85% y no el 2,8% redondeado que se difundió en las planillas mensuales del organismo estadístico.

El SUAF abarca a millones de beneficiarios que cobran asignaciones según ingresos y situación laboral. Entre ellos se encuentran

Trabajadores registrados del sector privado

Monotributistas

Jubilados y pensionados del SIPA

Titulares de la prestación por desempleo

Empleados rurales

Excombatientes de Malvinas

Las prestaciones incluyen asignación por hijo, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio, cónyuge y ayuda escolar anual. El monto siempre depende del rango de ingresos del grupo familiar.

Superar alguno de los topes de ingreso excluye automáticamente a la familia del cobro. No obstante, no se aplica límite cuando el hijo posee Certificado Único de Discapacidad. Este punto protege a hogares que requieren acompañamiento económico adicional.

Incrementarán los montos del SUAF

Junto con los nuevos topes, ANSES aumentará los montos en un 2,85%. Dentro del primer rango de ingresos, la asignación por hijo pasará a $ 64.554 y la Asignación por Hijo con Discapacidad se elevará a $ 210.161.

ANSES aplicó un cambio clave en el SUAF para todos los beneficiarios: qué se modifica desde ahora Fuente: Archivo

La resolución con los valores definitivos se publicará a fines de enero, de modo tal que recién entonces quedarán habilitados los nuevos importes para las liquidaciones de febrero.

El mecanismo de actualización mensual busca evitar que la inflación desgaste el alcance del beneficio. También reduce el riesgo de que familias pierdan el derecho por desfasajes entre salarios y precios.

Cuándo se cobra el SUAF en enero