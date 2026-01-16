La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en febrero de 2026 un nuevo aumento sobre las asignaciones familiares del sistema SUAF, en línea con la inflación.

La suba impactará tanto en los montos por hijo como en los topes de ingresos, por lo que miles de familias cobrarán más el próximo mes.

El ajuste se realizará de forma automática y alcanzará a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios del seguro de desempleo y titulares de asignaciones familiares.

ANSES aumenta las asignaciones familiares en febrero

El incremento confirmado para febrero es del 2,8%, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre publicado por el INDEC.

Este porcentaje se aplica bajo el esquema de actualización mensual automática que rige para:

Asignaciones Familiares (SUAF)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Jubilaciones y pensiones

Asignación por Embarazo (AUE)

Por lo tanto, todos los montos del SUAF que se pagaron en enero se incrementan en febrero.

¿Cuánto se cobra por SUAF en febrero 2026?

Con la suba del 2,8%, los valores estimados del SUAF por hijo quedarán de la siguiente manera:

Primer tramo (ingresos familiares hasta $720.000)

En enero: $ 54.360

En febrero: $ 55.883 por hijo

Segundo tramo (entre $720.000 y $1.050.000)

En enero: $ 36.600

En febrero: $ 37.625 por hijo

Tercer tramo (entre $1.050.000 y $1.200.000)

En enero: $ 22.100

En febrero: $ 22.719 por hijo

Cuarto tramo (ingresos más altos dentro del sistema)

En enero: $ 11.400

En febrero: $ 11.719 por hijo

Los montos exactos pueden variar levemente según la zona y la situación particular de cada grupo familiar.

¿Qué pasa con el tope de ingresos del SUAF en febrero?

El aumento también impacta en los límites de ingresos que determinan quién puede cobrar el beneficio. En enero de 2026, los topes eran:

Tope del grupo familiar: $ 3.784.500

Tope por integrante: $ 1.892.250

Con la suba del 2,8%, en febrero los límites se ajustan aproximadamente a:

Tope del grupo familiar: $ 3.890.300

Tope por integrante: $ 1.945.200

Esto significa que algunas familias que estaban al límite podrían seguir dentro del sistema si sus ingresos no superan estos nuevos valores.

¿Cuánto se cobra por hijo con discapacidad en febrero 2026?

La Asignación por Hijo con Discapacidad también se actualiza y no tiene tope de ingresos. Con el aumento del 2,8%, los valores aproximados pasan a ser:

Monto general: $ 182.060

Zonas desfavorables: más de $ 236.000

Este beneficio es uno de los más importantes del sistema porque busca cubrir gastos de tratamientos, traslados, medicamentos y cuidados especiales.

¿Quiénes cobran el SUAF de ANSES?

El Sistema Único de Asignaciones Familiares está dirigido a:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Beneficiarios del seguro por desempleo

Titulares de asignaciones familiares

¿Cuándo se cobra el SUAF de febrero 2026?

ANSES comenzará a pagar el SUAF de febrero a partir del 10 de febrero, según la terminación del DNI del titular. Las fechas se pueden consultar en Mi ANSES (con CUIL y Clave de la Seguridad Social) o en anses.gob.ar. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada.

