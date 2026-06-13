A primera vista, Javier Milei, Donald Trump y Peter Thiel parecen pertenecer a mundos diferentes. Uno es un economista convertido en presidente de Argentina; otro, un empresario que llegó a la Casa Blanca; y el tercero, un inversor tecnológico que ayudó a construir algunas de las empresas más influyentes de Silicon Valley.

Sin embargo, detrás de sus trayectorias existen puntos de contacto que ayudan a explicar una corriente de pensamiento cada vez más influyente en Occidente: la desconfianza hacia las élites tradicionales, la crítica al exceso de intervención estatal y la convicción de que las instituciones existentes han perdido capacidad para responder a los desafíos del siglo XXI.

Los tres comparten una visión crítica del statu quo, aunque difieren en sus diagnósticos y, sobre todo, en las soluciones que proponen.

Donald Trump junto a Peter Thiel, magnate tecnológico y aliado del presidente. Imagen: archivo.

El mercado como motor del progreso

Javier Milei sostiene que la expansión del Estado constituye uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico. Su propuesta se basa en la reducción del gasto público, la desregulación y la ampliación de las libertades económicas.

Peter Thiel, desde una perspectiva distinta, también considera que la excesiva regulación puede frenar la innovación. Para el fundador de PayPal y uno de los primeros inversores de Facebook, el progreso económico depende de la capacidad de los emprendedores para desarrollar tecnologías disruptivas sin cargas burocráticas excesivas.

Trump comparte parcialmente esta visión. Durante su presidencia impulsó una agenda de reducción regulatoria y rebajas impositivas. Sin embargo, a diferencia de Milei y Thiel, combinó esas medidas con una política económica de fuerte impronta nacionalista y proteccionista.

Globalización versus nacionalismo

Aquí aparece una de las diferencias más importantes.

Milei suele defender la apertura económica y la integración comercial como instrumentos para aumentar la productividad y atraer inversiones.

Thiel, aunque crítico de ciertos aspectos de la globalización contemporánea, también se mueve dentro de una lógica internacional vinculada al capital tecnológico y financiero.

Trump, en cambio, convirtió la crítica a la globalización en uno de los pilares de su proyecto político. Su lema “America First” reflejó una visión que prioriza la protección de la industria y el empleo estadounidenses frente a las dinámicas del comercio internacional.

Mientras Milei y Thiel ven en los mercados globales una oportunidad, Trump los percibe con frecuencia como una amenaza para los intereses nacionales.

El papel del Estado

Los tres coinciden en cuestionar la expansión del aparato estatal, pero sus posiciones no son idénticas.

Milei propone una reducción profunda de las funciones del Estado y argumenta que los mercados asignan recursos de manera más eficiente que los gobiernos.

Thiel se muestra escéptico respecto de muchas instituciones públicas, aunque reconoce la importancia estratégica de ciertas áreas vinculadas a la seguridad nacional y al desarrollo tecnológico.

Trump, por su parte, mantuvo una relación más ambigua con el Estado. Mientras promovía la desregulación económica, respaldaba una presencia gubernamental robusta en defensa, control migratorio y política industrial.

Shutterstock

Tecnología e innovación

La tecnología ocupa un lugar central en el pensamiento de Thiel y, en menor medida, en el de Milei.

Para Thiel, el estancamiento de la innovación constituye uno de los principales problemas de las economías desarrolladas. Su preocupación radica en que las sociedades modernas han avanzado más rápido en el ámbito digital que en sectores como la energía, el transporte o la biotecnología.

Milei considera que la libertad económica genera los incentivos necesarios para que la innovación florezca. Desde esta perspectiva, el progreso tecnológico surge principalmente de la iniciativa privada.

Trump ha mostrado interés por el desarrollo tecnológico, pero su discurso suele concentrarse más en la recuperación de empleos tradicionales y en la competencia geopolítica con China que en la innovación como fenómeno transformador en sí mismo.

Los límites de una visión libertaria

Las propuestas de Milei y Thiel han despertado entusiasmo entre quienes consideran que el exceso de regulación y gasto público limita el crecimiento económico. Sin embargo, también han recibido críticas de economistas que advierten sobre los riesgos de una reducción excesiva del papel del Estado.

Autores como Joseph Stiglitz o Thomas Piketty sostienen que los mercados, sin mecanismos adecuados de regulación y redistribución, pueden generar niveles significativos de desigualdad y concentración económica. Desde esta perspectiva, el desafío no consiste en eliminar al Estado, sino en mejorar su calidad institucional y su capacidad de promover oportunidades.

La experiencia de países como los nórdicos sugiere que es posible combinar economías dinámicas y competitivas con sistemas de protección social amplios y eficientes.

Una discusión que recién comienza

Más allá de las diferencias que los separan, Milei, Trump y Thiel representan distintas expresiones de una misma inquietud: la percepción de que las instituciones políticas y económicas construidas durante las últimas décadas ya no ofrecen respuestas satisfactorias para amplios sectores de la sociedad.

La pregunta central no es si el Estado debe desaparecer o expandirse indefinidamente. El verdadero debate consiste en encontrar un equilibrio que preserve la libertad económica, fomente la innovación y, al mismo tiempo, garantice cohesión social y oportunidades para una mayoría.

En ese terreno se juega una de las discusiones más importantes de nuestro tiempo.