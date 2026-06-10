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En esta noticia Tres componentes de la deuda de Nación con Buenos Aires: cuánto le reclama Kicillof a Milei

Luego de una victoria política al organizar sin complicaciones la despedida a Carlos “Indio” Solari, el gobernador de Buenos Aires reactivó la disputa con Nación y dio por terminada la etapa de conciliación por la deuda que ANSES tiene con la provincia. ¿Cuál es el monto en disputa con la Casa Rosada?

La Provincia de Buenos Aires volvió a escalar en su batalla financiera con la Casa Rosada al poner en el centro del debate una cifra que sintetiza el conflicto y dio a conocer la nueva decisión que tomó en ese sentido.

En abril, el gobierno de Kicillof había confirmado que la Nación acumula una deuda total de $16,7 billones con el distrito, producto de transferencias incumplidas, obras paralizadas y programas desfinanciados.

“El Gobierno nacional desconoció su compromiso de acercar una propuesta de pago en la audiencia de hoy en la Corte Suprema por los más de $2,3 billones que nos adeuda ANSES”, afirmó el gobernador a través de una publicación en su cuenta de X.

El Gobierno nacional desconoció su compromiso de acercar una propuesta de pago en la audiencia de hoy en la Corte Suprema por los más de $2,3 billones que nos adeuda ANSES. Por ese motivo, dimos por terminada la etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar.



Así… pic.twitter.com/U6aWNh3gHM — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 10, 2026

Por ese motivo, desde el gobierno bonaerense dieron “por terminada” la etapa de conciliación y decidieron avanzar por la vía cautelar.

Desde el gobierno de la provincia aseguraron que “ así es como construyen el superávit ”, en una abierta acusación al Ejecutivo nacional. “Construyen el superávit, negando el pago a los jubilados, a las universidades y a las provincias”, sostuvo Kicillof a través de un comunicado.

El gobernador aseguró que la deuda con la provincia de Buenos Aires asciende a más de $22 billones, entre lo que han dejado de transferir y la pérdida de recaudación. “No son números pequeños, equivale a la mitad de nuestro presupuesto anual”, aseguró.

“Vamos a seguir reclamando esos fondos porque no son de un Gobernador, le corresponden al pueblo bonaerense” , concluyó.

Tres componentes de la deuda de Nación con Buenos Aires: cuánto le reclama Kicillof a Milei

El informe oficial que presentó Kicillof en abril desagrega el monto total en tres grandes bloques.

Por un lado, las deudas directas, que ascienden a unos $4,1 billones. Allí se incluyen obligaciones concretas como las transferencias de ANSES a la caja jubilatoria provincial —uno de los puntos más sensibles—, compensaciones del Consenso Fiscal 2017, fondos educativos como el FONID y programas de salud y asistencia social.

El segundo componente corresponde a los saldos de obras públicas comprometidas por la Nación en territorio bonaerense, que alcanzan los $9,2 billones. Se trata de proyectos paralizados o discontinuados, desde planes de vivienda como Procrear o Casa Propia hasta obras de infraestructura ejecutadas directamente por el Estado nacional o en convenio con municipios y universidades.

Por último, la Provincia estima en $3,4 billones la deuda derivada de la interrupción o retraso de programas nacionales. En este punto aparecen recortes o demoras en políticas clave como el FONID, el fondo de fortalecimiento fiscal (FOFOFI), programas alimentarios, el sistema de transporte y planes sanitarios como Remediar o provisión de medicamentos para trasplantes.

El eje ANSES y la disputa judicial or los fondos previsionales

Dentro de ese esquema, uno de los focos principales del conflicto es la deuda previsional. La Provincia reclama por las transferencias de ANSES que deberían compensar el déficit de su caja jubilatoria, un mecanismo vigente desde hace años y que constituye uno de los puntos centrales de las demandas presentadas ante la Corte Suprema.