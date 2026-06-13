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El recorte de los gastos primarios y las transferencias a provincias ayudaron a mantener el superávit en lo que va del año, de la mano de la mejora de la recaudación en el quinto mes del año.

En mayo, los gastos totales se contrajeron 0,1%, mientras que los gastos primarios cayeron 4,3%. Así, el resultado primario habría sido de $ 2,4 billones y el financiero de $ 300.000 millones, lo que implica una caída interanual en estos resultados del 3,6% y 65,3% respectivamente, según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En los primeros cinco meses del año, el superávit primario supera los $ 11 billones, mientras que el financiero alcanza los $ 4,2 billones, un aumento del 7,5% para el primero, pero una caída del 27,3% interanual para el segundo.

Mayo recuperó

Los gastos totales tuvieron un crecimiento del 0,5% interanual real en los primeros cinco meses del año, pero los gastos primarios cayeron un 4% en el mismo período.

Los mayores aumentos en el gasto se dieron en los pagos de intereses de deuda (54,4%) por los intereses de los bonares y globales, y por los subsidios a la energía (57,7%) para cubrir la brecha entre el costo y las tarifas de generación eléctrica, y para solventar la compra de gas. El Gobierno decidió aumentar la cobertura de los hogares de menores ingresos al 75% del consumo los últimos dos meses dado el impacto del aumento del precio internacional de la energía por el conflicto en Medio Oriente, lo que supuso mayor presión al gasto. En paralelo, YPF optó por aplicar un buffer de precios y no trasladar los aumentos al surtidor hasta que el precio internacional se estabilice.

El gasto en jubilaciones y pensiones tuvo un aumento de 0,6% real interanual en los primeros cinco meses del año, mientras que las pensiones no contributivas tuvieron una caída del 10,6% por la actualización de las prestaciones por abajo de la inflación y la baja de titulares, así como la falta de registro de las pensiones no contributivas por invalidez en mayo por $ 0,4 billones.

Los aumentos de las partidas detalladas se vieron compensadas por ajustes en otros frentes. Los subsidios al transporte registraron una baja del 29,3% en el período. Esto respondió al aumento de la tarifa pagada por el usuario, que busca aumentar la cobertura del costo por parte de los consumidores. En mayo se anunció el esquema de aumentos para colectivos y trenes urbanos. Estos últimos tendrán un aumento del 90% en la tarifa hasta septiembre de este año.

En paralelo se dieron recortes en los gastos en personal (-4,6%) y en las transferencias corrientes a Universidades nacionales (-7,2%) por los ajustes paritarios por debajo de la inflación. Esto fue acompañado por los menores cargos en el Poder Ejecutivo, con 11.630 cargos de planta permanente menos y 4505 contratos menos.

Luego del fallo que mandó a implementar la ley, el Gobierno acelerará su propuesta de Financiamiento Universitario (foto: archivo)

Los recortes en la asistencia del Tesoro al PAMI implicaron un recorte de los fondos destinados a esta institución del 19,8% interanual en los primeros cinco meses del año. El resto de los programas sociales tuvieron una baja del 26,5%, explicada por la pérdida del poder de compra de la Tarjeta Alimentar y el achicamiento de Volver al Trabajo.

En mayo el gasto se vio compensado, en parte por el aire que dio la mejora de la recaudación.

Los gastos corrientes no tuvieron variación, pero se recuperaron los envíos para prestaciones sociales (2,9%) por la recuperación de las pensiones no contributivas (94,5%), los gastos para el PAMI (26%), mientras que se relajó la demanda del gasto en subsidios energéticos después del salto del primer cuatrimestre y en mayo cayeron 19,6%, en parte también por la vigencia del nuevo esquema de subsidios que segmenta en dos a los usuarios. El resto de los gastos en mayo mantuvieron los recortes.

Provincias

Las transferencias corrientes a las provincias tuvieron una caída del 44,2% interanual según la OPC, principalmente por las menores transferencias a la Ciudad de Buenos Aires en el marco del traspaso de las funciones de seguridad, que tuvieron una cautelar que explicó el salto de los envíos durante el año pasado. El resto de las transferencias corrientes a las provincias aumentaron un 25,4%.

Solo en mayo, las transferencias a provincias se recortaron en un 63,5%. Esto se debió en gran parte a que “las transferencias a hospitales SAMIC dejaron de contabilizarse dentro de esta categoría”, explicaron desde Analytica, a lo que sumaron las nulas transferencias a CABA por la cautelar de seguridad, que el año pasado explicaban casi el 40% de los envíos.

En mayo además no se registraron Aportes del Tesoro Nacional por primera vez en el año. La cuenta de los ATN suma $ 348.681 millones sin distribuir.

Sin embargo, los fondos que llegaron fueron las transferencias automáticas, explicadas por la mayor recaudación que registró el impuesto a las Ganancias en el mes, por la liquidación del impuesto a las sociedades. En la comparación interanual, la suba fue del 8,1% a precios constantes, mientras que en comparación con abril tuvieron una suba del 40,6% real.