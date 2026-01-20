En esta noticia Cómo configuro una cuenta en la nueva billetera virtual para fondos de ANSES

Desde ahora, todas las personas que cobran prestaciones y asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tienen la posibilidad de acreditarlos directamente en la cuenta de una billetera virtual.

Esta opción permite a quienes perciben fondos desde el organismo previsional gestionarlos mediante la app, como a cualquier otro ingreso, y generar rendimientos sobre los montos que ingresen.

Es así que NaranjaX se suma a los beneficios disponibles para quienes perciben jubilaciones y prestaciones de ANSES. Lo mejor es que habilitar esa función es muy sencillo.

En Argentina, el régimen de Asignaciones Familiares alcanza a 9,3 millones de beneficiarios, de los cuales más de 8 millones corresponden a Asignaciones por Hijo, según datos relevados por la Subsecretaría de Seguridad Social. Estas cifras reflejan la magnitud del sistema y la importancia de contar con canales accesibles y confiables.

Para configurar la cuenta de Naranja X como medio de cobro, hay que seguir los siguientes pasos:

El usuario debe acceder a mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dirigirse al menú Medio de cobro: Asignaciones y voucher educativo. Seleccionar la opción Acreditación en cuenta. Luego, solo se debe ingresar el CBU de la cuenta Naranja X para finalizar el cambio.

La fecha del cambio define el mes en el que la persona comienza a cobrar las asignaciones en su nueva cuenta.

Es importante aclarar que hasta que el cambio se haga efectivo, tu prestación se seguirá cobrando en tu banco o billetera virtual actual.

En una cuenta remunerada, los haberes acreditados generan rendimientos diarios, a diferencia de las cajas de ahorro tradicionales. De este modo, se logra un manejo más eficiente del dinero, aprovechando al máximo cada ingreso.