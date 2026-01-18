ANSES aumenta asignaciones familiares y eleva el límite de ingresos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispone de un esquema de asistencia económica que otorga beneficios en situaciones familiares específicas.

Este beneficio es una de las tres categorías que integran las asignaciones de pago único. Se trata de una suma de dinero que se entrega por única vez.

ANSES pagará un extra de $ 100.000

El monto de $ 109.897 corresponde a la asignación por matrimonio. Este beneficio está destinado a las parejas que acaban de casarse y cumplen con los requisitos de ingresos.

Este pago lo pueden solicitar ambos cónyuges si los dos se encuentran trabajando en blanco o bajo alguna de las categorías habilitadas. De esta manera, el refuerzo económico para el hogar puede duplicarse y superar los $ 219.000 en total.

Actualmente, el límite de ingresos familiares para acceder a las APU es de $ 5.022.048 brutos. Además, ninguno de los integrantes de la pareja puede tener un ingreso individual superior a los $ 2.511.024.

¿Quiénes pueden pedir la Asignación de Pago Único?

No todos pueden acceder a este cobro, ya que está diseñado para trabajadores y beneficiarios específicos del sistema de seguridad social. Podés solicitar este pago si pertenecés a alguno de los siguientes grupos:

Trabajadores registrados que prestan servicios en el sector privado.

Trabajadores que se encuentran cobrando a través de una aseguradora de riesgos del trabajo (ART).

Personas que perciben la prestación por desempleo.

Trabajadores de temporada.

Titulares de la pensión honorífica de veteranos de guerra del atlántico sur.

Cómo realizar el trámite desde Mi ANSES

El proceso se puede hacer de forma totalmente virtual, lo cual es mucho más cómodo.

Ingresá a mi ANSÉS con tu cuil y clave de la seguridad social.

Confirmá que tus datos personales y vínculos familiares estén actualizados.

Dirigite a la sección de atención virtual y seleccioná la opción de asignaciones de pago único.

Cargá la documentación requerida, como el acta de matrimonio, la partida de nacimiento o la sentencia judicial de adopción.

Si preferís la atención cara a cara, podés sacar un turno para ir a una oficina de ansés a través de la web o llamando al 130.